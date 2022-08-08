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Serdar Ortaç, Aleyna Tilki hakkında bombayı patlattı! Yer yerinden oynayacak

Serdar Ortaç, Aleyna Tilki hakkında bombayı patlattı! Yer yerinden oynayacak
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08 Ağustos 2022 - 13:55

Serdar Ortaç, Aleyna Tilki hakkında bombayı patlattı! Yer yerinden oynayacak

Ünlü şarkıcı Serdar Ortaç geçtiğimiz gün Kuruçeşme’de konser verdi. Ortaç’ın konser öncesi Aleyna Tilki ile ilgili dedikleri gündem oldu

Serdar Ortaç, Aleyna Tilki hakkında bombayı patlattı! Yer yerinden oynayacak - Sayfa 1

Türk pop müziğinin sevilen isimlerinden olan ünlü sanatçı Serdar Ortaç geçtiğimiz gün Kuruçeşme Açıkhava sahnesinde 6. kez konser verdi. Konser öncesi muhabirlerle konuşan ünlü oyuncu Aleyna Tilki ile ilgili bombayı patlattı.

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Serdar Ortaç, Aleyna Tilki hakkında bombayı patlattı! Yer yerinden oynayacak - Sayfa 2

Serdar Ortaç Kuruçeşme Arena’da 6. Kez sahne aldı. Binlerce kişinin akışları eşliğinde sahneye çıkan Serdar Ortaç, konserin ilk dakikalarında sevenlerinden telefonlarını bırakmalarını ve bol bol eğlenmelerini istedi.

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Serdar Ortaç, Aleyna Tilki hakkında bombayı patlattı! Yer yerinden oynayacak - Sayfa 3

Ünlü sanatçının çağrısına kulak veren hayranları, Ortaç’ın “Karabiber”den günümüze en sevilen şarkılarından oluşan repertuarı ile unutamayacakları bir müzik şöleni yaşadı.

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Serdar Ortaç, Aleyna Tilki hakkında bombayı patlattı! Yer yerinden oynayacak - Sayfa 4

Sahne öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan ünlü sanatçı, gördüğü yoğun ilgi karşısında “Kaçıncı konser, hâlâ kalabalık. Şükür, sevilmek güzel…” sözleriyle mutluluğunu paylaştı.

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Serdar Ortaç, Aleyna Tilki hakkında bombayı patlattı! Yer yerinden oynayacak - Sayfa 5

Kuruçeşme Açıkhava’da hayranlarıyla yedinci buluşmasını ağustos ayında gerçekleştirecek olan Ortaç Vol.1 albümünün ikincisi için kolları sıvadı.

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Serdar Ortaç, Aleyna Tilki hakkında bombayı patlattı! Yer yerinden oynayacak - Sayfa 6

Ünlü şarkıcı, Aleyna Tilki’yle ilgili bombayı da patlattı.

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Serdar Ortaç, Aleyna Tilki hakkında bombayı patlattı! Yer yerinden oynayacak - Sayfa 7

Serdar Ortaç aynı zamanda ünlü aranjör Ozan Çolakoğlu’nun yaptığı ikinci Best Of albümünün hazır olduğunu ve proje kapsamında Aleyna Tilki’yle düet yapacağını açıkladı.

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Serdar Ortaç, Aleyna Tilki hakkında bombayı patlattı! Yer yerinden oynayacak - Sayfa 8

Pop müziğinin genç yeteneği Aleyna Tilki, şarkıları kadar sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla da konuşuluyor.

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Serdar Ortaç, Aleyna Tilki hakkında bombayı patlattı! Yer yerinden oynayacak - Sayfa 9

İşte başarılı şarkıcının öne çıkan paylaşımları…

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Serdar Ortaç, Aleyna Tilki hakkında bombayı patlattı! Yer yerinden oynayacak - Sayfa 10
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Serdar Ortaç, Aleyna Tilki hakkında bombayı patlattı! Yer yerinden oynayacak - Sayfa 11
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Serdar Ortaç, Aleyna Tilki hakkında bombayı patlattı! Yer yerinden oynayacak - Sayfa 12
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Serdar Ortaç, Aleyna Tilki hakkında bombayı patlattı! Yer yerinden oynayacak - Sayfa 13
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Serdar Ortaç, Aleyna Tilki hakkında bombayı patlattı! Yer yerinden oynayacak - Sayfa 14
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Serdar Ortaç, Aleyna Tilki hakkında bombayı patlattı! Yer yerinden oynayacak - Sayfa 15
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Serdar Ortaç, Aleyna Tilki hakkında bombayı patlattı! Yer yerinden oynayacak - Sayfa 16
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Serdar Ortaç, Aleyna Tilki hakkında bombayı patlattı! Yer yerinden oynayacak - Sayfa 17
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Serdar Ortaç, Aleyna Tilki hakkında bombayı patlattı! Yer yerinden oynayacak - Sayfa 18
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Serdar Ortaç, Aleyna Tilki hakkında bombayı patlattı! Yer yerinden oynayacak - Sayfa 19
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Serdar Ortaç, Aleyna Tilki hakkında bombayı patlattı! Yer yerinden oynayacak - Sayfa 20
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Serdar Ortaç, Aleyna Tilki hakkında bombayı patlattı! Yer yerinden oynayacak - Sayfa 21
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Serdar Ortaç, Aleyna Tilki hakkında bombayı patlattı! Yer yerinden oynayacak - Sayfa 22
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Serdar Ortaç, Aleyna Tilki hakkında bombayı patlattı! Yer yerinden oynayacak - Sayfa 23
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Serdar Ortaç, Aleyna Tilki hakkında bombayı patlattı! Yer yerinden oynayacak - Sayfa 24
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Serdar Ortaç, Aleyna Tilki hakkında bombayı patlattı! Yer yerinden oynayacak - Sayfa 25
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Serdar Ortaç, Aleyna Tilki hakkında bombayı patlattı! Yer yerinden oynayacak - Sayfa 26

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Serdar Ortaç, Aleyna Tilki hakkında bombayı patlattı! Yer yerinden oynayacak
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