Serdar Ortaç, Aleyna Tilki hakkında bombayı patlattı! Yer yerinden oynayacak

Serdar Ortaç, Aleyna Tilki hakkında bombayı patlattı! Yer yerinden oynayacak Ünlü şarkıcı Serdar Ortaç geçtiğimiz gün Kuruçeşme’de konser verdi. Ortaç’ın konser öncesi Aleyna Tilki ile ilgili dedikleri gündem oldu

Türk pop müziğinin sevilen isimlerinden olan ünlü sanatçı Serdar Ortaç geçtiğimiz gün Kuruçeşme Açıkhava sahnesinde 6. kez konser verdi. Konser öncesi muhabirlerle konuşan ünlü oyuncu Aleyna Tilki ile ilgili bombayı patlattı.

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Serdar Ortaç Kuruçeşme Arena’da 6. Kez sahne aldı. Binlerce kişinin akışları eşliğinde sahneye çıkan Serdar Ortaç, konserin ilk dakikalarında sevenlerinden telefonlarını bırakmalarını ve bol bol eğlenmelerini istedi.

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Ünlü sanatçının çağrısına kulak veren hayranları, Ortaç’ın “Karabiber”den günümüze en sevilen şarkılarından oluşan repertuarı ile unutamayacakları bir müzik şöleni yaşadı.

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Sahne öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan ünlü sanatçı, gördüğü yoğun ilgi karşısında “Kaçıncı konser, hâlâ kalabalık. Şükür, sevilmek güzel…” sözleriyle mutluluğunu paylaştı.

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Kuruçeşme Açıkhava’da hayranlarıyla yedinci buluşmasını ağustos ayında gerçekleştirecek olan Ortaç Vol.1 albümünün ikincisi için kolları sıvadı.

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Ünlü şarkıcı, Aleyna Tilki’yle ilgili bombayı da patlattı.

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Serdar Ortaç aynı zamanda ünlü aranjör Ozan Çolakoğlu’nun yaptığı ikinci Best Of albümünün hazır olduğunu ve proje kapsamında Aleyna Tilki’yle düet yapacağını açıkladı.

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Pop müziğinin genç yeteneği Aleyna Tilki, şarkıları kadar sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla da konuşuluyor.

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İşte başarılı şarkıcının öne çıkan paylaşımları…

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