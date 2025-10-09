Sadettin Saran’dan Kadro Dışı Kararları: Fenerbahçe’de Köklü Değişim Başlıyor

Fenerbahçe’de başkanlık koltuğuna oturan Sadettin Saran, Futbol AŞ’de tüm yetkileri devralır almaz köklü değişikliklere imza atmaya hazırlanıyor. 21 Eylül’de yapılan olağanüstü genel kurulda 12 bin 325 oy alarak kulübün 38. başkanı olan Saran, yönetim sürecinin resmiyet kazanmasıyla birlikte futbol takımının idari ve sportif yetkilerini tamamen üstlenecek.

Hukuki boşluk yaşanmaması için seçim sonrasında Ali Koç ve ekibi, Futbol AŞ’de görevlerini sürdürdü. Ancak yarın yapılacak Futbol AŞ genel kurulunda Ali Koç ve yönetim kurulu üyelerinin istifaları sunulacak, ardından Sadettin Saran başkanlık koltuğuna geçecek ve yeni yönetim listesi kamuoyuna açıklanacak. Bu adım, kulüp bünyesindeki tüm karar mekanizmalarının Saran ve ekibinin kontrolüne gireceğini resmen teyit etmiş olacak.

Yeni dönemde futbol takımıyla ilgili kapsamlı bir temizlik operasyonu yapılacağı öğrenildi. Samandıra’da performansı yetersiz olduğu veya takıma zarar verdiği düşünülen yerli ve yabancı futbolcuların kadro dışı bırakılacağı ifade edildi. Yönetim, teknik direktör Domenico Tedesco ile yola devam etme kararlılığında; devre arası transfer planlarının da Tedesco ile birlikte yürütüleceği belirtildi.

Tedesco’nun mevcut kadro üzerine hazırladığı ayrıntılı raporun yönetime sunulduğu, alınacak kadro dışı kararlarının bu rapor doğrultusunda şekilleneceği kaydedildi. Bu adımlar, Fenerbahçe’nin yeni başkanı Saran’ın sportif başarı ve disiplin anlayışını sahaya yansıtma kararlılığının ilk göstergesi olarak değerlendiriliyor.

Sadettin Saran’ın göreve başlamasıyla birlikte, Fenerbahçe’de yeni bir dönem resmen başlarken, yönetim ve teknik ekipten beklenen radikal kararlar, kulübün geleceğini doğrudan etkileyecek.