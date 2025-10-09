SARI MELEKLER TARİH YAZDI!

2025 Kadınlar AXA Sigorta Şampiyonlar Kupası, nefes kesen bir mücadeleye sahne oldu. Fenerbahçe Medicana ve Vakıfbank arasında Ankara Spor Salonu’nda oynanan karşılaşmada, Sarı Melekler, 2-0 geriye düştükleri mücadelede büyük bir geri dönüşe imza attı ve 3-2’lik skorla kupayı kazandı. Bu zaferle Fenerbahçe, Şampiyonlar Kupası’nı 6. kez müzesine götürmeyi başardı.

Set Set Karşılaşma Özeti

Mücadeleye hızlı başlayan Vakıfbank, 1. ve 2. setlerde üstünlük kurdu:

1. Set: Vakıfbank 25-23 Fenerbahçe Medicana

2. Set: Vakıfbank 25-21 Fenerbahçe Medicana

Ancak Fenerbahçe Medicana, 3. sette oyun disiplinini ve enerjisini artırarak farkı kapattı:

3. Set: Vakıfbank 19-25 Fenerbahçe Medicana

4. Set: Vakıfbank 18-25 Fenerbahçe Medicana

Son set büyük bir çekişmeye sahne oldu ve Sarı Melekler, 16-18’lik üstünlükle karşılaşmayı kazanarak kupayı kazandı.

Fenerbahçe’nin Tarihi Geri Dönüşü

Karşılaşmanın başında geriye düşen Fenerbahçe, hem fiziksel hem de zihinsel gücünü ortaya koyarak tarihi bir geri dönüş gerçekleştirdi. Özellikle 3. ve 4. setlerdeki performans, takımın direnç ve azmini gözler önüne serdi. Taraftarların yoğun desteği ve takımın kararlılığı, zaferin en büyük sebeplerinden biri olarak öne çıktı.

Kupayı Müzesine Götürdüler

Bu kritik galibiyetle Fenerbahçe Medicana, AXA Sigorta Şampiyonlar Kupası’nı 6. kez kazandı. Sarı Melekler’in zaferi, Türk voleybolu tarihinde unutulmaz bir an olarak kayıtlara geçti. Takım oyuncuları ve teknik ekip, maç sonrasında büyük sevinç yaşarken, taraftarlar sosyal medyada tarihi geri dönüşü coşkuyla paylaştı.

Vakıfbank’da Hayal Kırıklığı

Vakıfbank için ise maç, büyük bir hayal kırıklığıyla sona erdi. 2-0 önde başlamalarına rağmen Fenerbahçe karşısında üstünlüklerini sürdüremeyen takım, finalde kupayı rakibine kaptırdı. Maçın ardından Vakıfbank teknik ekibi ve oyuncuları, bir sonraki mücadeleler için eksiklerini gidermeye odaklanacaklarını açıkladı.

Sonuç ve Gelecek Voleybol Heyecanı

Fenerbahçe Medicana’nın tarihi geri dönüşü, voleybol severler tarafından uzun süre konuşulacak. Takımın hem azmi hem de saha içi dayanıklılığı, kupayı getiren en önemli faktörler olarak öne çıktı. Türk voleybolunun zirvesinde yer alan iki dev ekip, önümüzdeki sezon da nefes kesen mücadelelere sahne olacak gibi görünüyor.