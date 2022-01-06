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Sabancı Sigara ve Tütün’den Çekildi, Hisselerini Philip Morris’e Sattı

Sabancı Sigara ve Tütün’den Çekildi, Hisselerini Philip Morris’e Sattı
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06 Ocak 2022 - 15:11

Sabancı Sigara ve Tütün’den Çekildi, Hisselerini Philip Morris’e Sattı

Sabancı Holding, sigara ve tütüncülük faaliyetlerini yürüten iki şirketteki paylarının tamamını 2,74 milyar liraya Philip Morris’e sattı.

Sabancı Sigara ve Tütün'den Çekildi, Hisselerini Philip Morris'e Sattı

Holdingden dün Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) gönderilen açıklamada satış işleminin dün itibariyle tamamlandığı bilgisi yer aldı.

Buna göre Philsa Philip Morris Sabancı Sigara ve Tütüncülük Sanayi ve Ticaret AŞ ile Philip Morrissa Philip Morris Sabancı Pazarlama ve Satış AŞ’deki Sabancı Holding paylarının tamamı Philip Morris Products’a devredildi.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

 

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“Daha önce kamuya duyurulduğu üzere, Şirketimizin Philsa Philip Morris Sabancı Sigara ve Tütüncülük Sanayi ve Ticaret A.Ş. (PHILSA) ve Philip Morrissa Philip Morris Sabancı Pazarlama ve Satış A.Ş. (PMSA) sermayesinde sahip olduğu payların tamamının Philip Morris Products S.A. (PM)’ya ve/veya iştiraklerine devrinin tamamlanması amacıyla 6 Ekim 2021 tarihinde Rekabet Kurumu’na müracaat edilmiş ve söz konusu işleme Rekabet Kurulu’nun 24 Aralık 2021 tarihli toplantısında izin verilmişti.

Planlanan pay devrine ilişkin gerekli koşullar yerine getirilmiş ve ilgili izin ve onaylar alınmış olup; Şirketimize ait, PHILSA sermayesinin yüzde 25’ini temsil eden 750.000 TL nominal değerli paylar ile PMSA sermayesinin yüzde 24,75’ini temsil eden 173.250 TL nominal değerli payların tamamı, kapanış tarihindeki düzeltmeler sonrası 2 milyar 747 milyon 308 bin 823 TL devir bedeli karşılığında 5 Ocak 2022 tarihinde PM’ye devredilmiş ve devir bedeli aynı gün Şirketimizce tahsil edilmiştir.”

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