Cumhur İttifakı Seçmeni Yeni Yıldan Umutsuz

YENİ YILDA TÜKETİCİ ALIŞKANLIKLARI TASARRUF YÖNÜNDE DEĞİŞECEK
Türkiye Monitörü araştırmasında “Bu yıl ile kıyasladığınızda 2022 yılında alıveriş yapma durumunuz nasıl değişecektir?” sorusuna katılımcıların yüzde 56,4’ü “daha az alışveriş yapıp tasarruf yapacağım” derken; “aynı oranda alışveriş yapacağım” diyenlerin oranı yüzde 37,1 olarak açıklandı.
Katılımcıların yüzde 6,5’i ise “daha fazla alışveriş yapacağım” dedi.
Millet İttifakı ve HDP seçmeni ağırlıklı olarak geçtiğimiz yıla kıyasla bu yıl “daha az alışveriş yapıp tasarruf yapacağım” görüşü öne çıkmakta. CHP seçmeninin yüzde 74’ü, İYİ Parti seçmeninin yüzde 78,3’ü, HDP seçmeninin ise yüzde 75,9’u “daha az alışveriş yapıp tasarruf yapacağım” dedi.
AKP seçmeninin yüzde 51,2’si “aynı oranda alışveriş yapacağım” derken; yüzde 10’u “daha fazla alışveriş yapacağım” dedi. AKP seçmeninin yüzde 38,9’u tasarruf yapacağı yönünde görüş belirtti.
MHP seçmeninin ise yüzde 47,1’i tasarruf yapacağını belirtirken; “aynı oranda alışveriş yapacağım” diyenlerin oranı da yüzde 47,1 olarak açıklandı.
“Daha fazla alışveriş yapacağım” diyen MHP seçmeninin oranı ise yüzde 5,9 olarak açıklandı.