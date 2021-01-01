Cumhur İttifakı Seçmeni Yeni Yıldan Umutsuz

Araştırma kapsamında katılımcılara yöneltilen “Önceki yıl ile kıyasladığınızda genel olarak 2021 yılı sizin için nasıl geçti?” sorusuna katılımcıların yüzde 72,6’sı “kötü” veya “çok kötü” dedi. Buna karşılık “iyi” veya “çok iyi” diyenlerin oranı ise yüzde 10’un altında kaldı.

Cumhur İttifakı’nın iki bileşeni olan AKP ve MHP seçmeni için de 2021 yılı kötü bir seneydi.

Araştırmaya katılan her iki parti seçmen grubunda da geçtiğimiz yıl için “iyi” ve “çok iyi” geçti diyenlerin oranı yüzde 20’nin altında kaldı.

Buna karşılık AKP seçmeninin yüzde 61,9’u geçtiğimiz senenin “kötü” veya “çok kötü” geçtiğini belirtirken; MHP seçmeninin yüzde 62,8’i geçtiğimiz senenin “kötü” veya “çok kötü” olduğunu söyledi.