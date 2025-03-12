SABANCI ÇİFTİ BOŞANIYOR MU?

Türkiye’nin en ünlü ailelerinden Sabancı ailesi, şimdi de boşanma iddialarıyla gündemde. İş ve cemiyet dünyasında büyük yankı uyandıran iddialara göre, Arzu Sabancı ve Ali Sabancı’nın 29 yıllık evliliği sona mı eriyor?

29 YILLIK BİRLİKTELİKTE ÇATLAK MI VAR?

Sosyetenin gözde çiftlerinden Arzu ve Ali Sabancı, uzun yıllardır örnek gösterilen evlilikleriyle tanınıyor. Ancak son dönemde ikili arasında ciddi problemler yaşandığı, çiftin yollarını ayırma kararı aldığı öne sürüldü.

AİLEYE YAKIN KAYNAKLAR: “GERGİNLİKLER BİR SÜREDİR VAR”

Aileye yakın kaynaklar, “Bir süredir aralarındaki anlaşmazlıklar kamuoyundan gizleniyordu. Fakat son dönemde sorunlar iyice büyüdü” ifadelerini kullandı. Çiftin, özellikle iş dünyasındaki yoğun tempoları ve özel hayatlarındaki görüş ayrılıkları nedeniyle sık sık tartıştığı öne sürülüyor.

SABANCI CEPHESİNDEN RESMİ AÇIKLAMA YOK

Şu ana kadar ne Arzu Sabancı ne de Ali Sabancı tarafından konuyla ilgili resmi bir açıklama yapılmadı. Ancak sosyal çevrelerinde de çiftin ayrı yaşamaya başladığına dair söylentilerin hızla yayıldığı belirtiliyor.

SOSYETEDE GÜNÜN EN ÇOK KONUŞULAN HABERİ

Sabancı çiftinin boşanma iddiaları, Türk sosyetesinde adeta bomba etkisi yarattı. Lüks davetler, sosyal etkinlikler ve iş dünyasında sık sık birlikte boy gösteren çiftin ayrılık kararı alması halinde bu durumun geniş yankı uyandıracağı düşünülüyor.

MAL PAYLAŞIMI VE ORTAKLIKLAR NE OLACAK?

Olası bir boşanma durumunda, Sabancı ailesinin ortak olduğu şirketlerdeki hisseler ve mal varlıklarının nasıl paylaşılacağı da merak konusu. Uzmanlar, Türkiye’nin önde gelen ailelerinden biri olan Sabancı’ların olası bir boşanma sürecinin uzun ve sancılı geçebileceğini belirtiyor.

KAMUOYU AÇIKLAMA BEKLİYOR

Gözler şimdi Sabancı çiftinden gelecek resmi açıklamalara çevrildi. Sosyal medya kullanıcıları ve magazin takipçileri, “Boşanma iddiaları doğru mu?” sorusuna yanıt arıyor.

Kaynak: https://www.ensonhaber.com