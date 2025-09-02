Rusya’nın Hamlesi Avrupa’yı Alarma Geçirdi!

Rusya’nın Belarus’ta düzenleyeceği Zapad 2025 tatbikatı, Avrupa’da ciddi güvenlik kaygılarına yol açtı. Almanya, tatbikat süresince NATO topraklarına yönelik olası tehditlere karşı teyakkuzda kalacağını açıklarken, Fransa Sağlık Bakanlığı ülkedeki hastanelere savaş durumuna hazırlık talimatı verdi.

Fransız yetkililer, mart 2026’ya kadar sağlık sisteminin hem sivil hem askeri yaralıları karşılayacak şekilde uyumlu hale getirilmesini istiyor. Bakanlık, olası bir çatışma durumunda yurtdışından çok sayıda askeri yaralının Fransa’ya getirilebileceğini ve bu nedenle sağlık sisteminin kapasitesinin artırılması gerektiğini belirtti. Açıklamada, toplumun sağlık ihtiyaçları ile savunma amaçlı gereksinimlerin birlikte karşılanmasının hedeflendiği vurgulandı.

Almanya tarafında ise Genelkurmay Başkanı Carsten Breuer, Rusya’nın tatbikat sırasında NATO topraklarına saldırmasını beklemediklerini ancak olası risklere karşı tetikte olacaklarını söyledi. Breuer, NATO ve Alman kuvvetlerinin hazırlıklı olduğunu belirtti. Avrupa’da güvenlik kaygıları, tatbikatın sınır bölgelerinde yapılacak olması nedeniyle daha da arttı.

Tatbikatın planlanan tarihleri 12-16 Eylül arasında ve Rusya ile Belarus’un koordineli olarak kara, hava ve deniz unsurlarını kullanacağı bildirildi. Rusya Savunma Bakanlığı, tatbikatın tamamen savunma amaçlı olduğunu duyururken, Belarus Savunma Bakanlığı da etkinliğin ülke güvenliğine hizmet edeceğini açıkladı. Ancak Batılı basın ve analistler, tatbikatı Avrupa güvenliği açısından yakından izlenmesi gereken bir olay olarak değerlendiriyor.

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Çin ve Rusya’nın ortak adımlarının küresel ölçekte çatışma ihtimalini artırdığını, özellikle Tayvan ve NATO topraklarına olası saldırıların Avrupa’da ciddi tehditler yaratabileceğini söyledi. Rutte, Batılı ülkelerin savunma harcamalarını artırması gerektiğini vurguladı.

Avrupa ülkeleri, Rusya ve Belarus’un askeri hareketlerini dikkatle izlerken, Fransa ve Almanya’nın aldığı önlemler, kıta genelinde olası bir kriz senaryosuna hazırlık niteliği taşıyor.