Belçika, İsrail’e Yaptırım ve Filistin Tanımasını Duyurdu!

İsrail’in Gazze’deki saldırıları devam ederken, uluslararası kamuoyunda Filistin’e destek adımları artıyor. Bu kapsamda Belçika, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nda Filistin’i devlet olarak tanıyacağını açıkladı. Karar, bölgedeki gerginliğin ve insani krizlerin ardından dikkat çekti.

Belçika Dışişleri Bakanı Maksim Prevo, yaptığı açıklamada, Filistin’in tanınmasıyla birlikte İsrail’e yaptırımların da uygulanacağını duyurdu. Prevo, ayrıca New York’ta iki devletli çözümü destekleyen ülkelerle ortak bir deklarasyon imzalanacağını belirtti. “Hem İsrail’i hem de Hamas’ı savaşı durdurmaya zorlamak için gereken tüm adımları atacağız” ifadelerini kullandı.

Bu gelişmeyle birlikte, Belçika Filistin’i tanıma adımlarına katılan ülkeler arasına girdi. Daha önce İngiltere, Fransa, Kanada ve Malta gibi ülkeler de benzer kararlarını açıklamıştı. Eylül ayında yapılacak BM toplantılarında bu ülkelerin de Filistin’i resmen tanımaları bekleniyor.

İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırıları, 2023’ten bu yana ciddi insani kayıplara yol açtı. 7 Ekim 2023’ten itibaren 63 bin 459 Filistinli yaşamını yitirdi, 160 bin 256 kişi yaralandı. Ateşkesi bozduğu 18 Mart’tan sonra Gazze’deki saldırılarda ise 11 bin 328 kişi öldü, 48 bin 215 kişi yaralandı. Ayrıca insani yardım bölgelerine yönelik sistematik saldırılarda 2 bin 248 kişi yaşamını yitirdi, 16 bin 600 kişi yaralandı.

Gazze’yi tamamen işgal etme planlarını duyuran İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, bölgedeki gerginliği daha da artırmış durumda. Belçika’nın Filistin’i tanıma kararı, hem diplomatik hem de uluslararası yaptırım adımları açısından Orta Doğu’daki dengeleri değiştirecek yeni bir dönemin işareti olarak yorumlanıyor.