RTÜK Başkanı Şahin’den Yayıncılara Uyarı ve Tavsiye!

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, yeni yayın dönemi öncesinde yayıncı kuruluşlara önemli uyarılarda bulundu ve tavsiyelerde bulundu. Şahin, özellikle reyting kaygısının yalan haber ve dezenformasyona yol açmaması gerektiğini vurguladı.

Sosyal medya üzerinden açıklama yapan Şahin, bu yılın “Aile Yılı” olduğuna dikkat çekerek, yayıncı kuruluşların programlarını bir anne, baba veya çocuğun gözünden değerlendirmesinin önemini belirtti. Başkan, ekranlardan yayılan güven ve değerlerin topluma kazandıracağı etkileri hatırlattı.

Şahin mesajında, “Yalan haber ve dezenformasyondan uzak durarak, reyting çabasının tatlı bir rekabet anlayışıyla sürdürülmesini temenni ediyoruz. Her yayıncı kuruluşun bu bilinçle hareket edeceğine inanıyoruz” ifadelerini kullandı.

Yeni yayın döneminin hem yayıncılar hem de izleyiciler için verimli, bereketli ve değer üreten bir süreç olmasını dileyen Şahin’in açıklamaları, medya ve yayıncılık camiasında da gündem yarattı.

