Flash Haber TV İhalesi Öncesi Heyecan Arttı: Murat Saygı Kanalı Gezdi

TMSF’nin satışa çıkardığı Flash Haber TV’nin akıbeti, medya sektörünün duayen isimlerinden Murat Saygı’nın kanala olan ilgisiyle birlikte daha da merak uyandırıyor. Televizyonculuk dünyasında önemli bir yer edinmiş olan Saygı’nın, TMSF yetkilileri eşliğinde kanal binasında yaptığı incelemeler, 17 Eylül’deki ihalenin çekişmeli geçebileceğinin sinyallerini veriyor.

Kayyım atamasıyla TMSF’nin bünyesine geçen Göktuğ Multimedya Yayıncılık A.Ş.’ye ait Flash Haber TV, 84 milyon liralık bir muhammen bedelle alıcılarını bekliyor. İhalenin 17 Eylül Salı günü, saat 14.00’te TMSF binasında yapılacağı duyurulmuştu. Bu önemli satış öncesinde, uzun yıllar Kanal D Genel Müdürü olarak görev yapmış ve şu anda Medyapım’ın CEO’su olan Murat Saygı’nın harekete geçtiği öğrenildi.

Kariyerine bankacılıkla başlamasına rağmen televizyonculuğa geçiş yaparak sektörde kendine saygın bir yer edinen Murat Saygı, daha önce Show TV’de de görev yapmıştı. Deneyimli yöneticinin bu ilgisi, Flash Haber TV’nin köklü bir medya tecrübesine sahip bir isim tarafından yönetilebileceği beklentisini doğurdu. Bu gelişme, kanalın hem izleyicileri hem de çalışanları için yeni umutlar yeşertti. İhale sonucunun nasıl olacağı ve Flash Haber TV’nin kimin eline geçeceği, önümüzdeki günlerde netlik kazanacak.