REYTİNG LİSTESİNDE SÜRPRİZ İSİMLER: EN ÇOK İZLENEN GAZETECİLER AÇIKLANDI

Marketing Türkiye ve MTM, Ağustos ayı itibarıyla dijital platformlarda en çok izlenen gazetecilerin listesini açıkladı. Araştırmaya göre, Fatih Altaylı 25 milyon izlenme, 40 bin yeni abone ve 1,43 milyon beğeniyle dikkat çeken isim oldu. Cezaevinde olmasına rağmen Altaylı’nın içerikleri büyük ilgi gördü.

Altaylı’yı Özlem Gürses, ardından Nevşin Mengü, Cüneyt Özdemir ve Abdurrahman Uzun takip etti. Uzun ve kısa videolarıyla öne çıkan Can Ataklı, 309 shorts ve 30 uzun video olmak üzere toplam 339 içerikle en çok içerik üreten gazeteci olarak kayıtlara geçti. Ayrıca Enver Aysever, Ardan Zentürk ve Bahar Feyzan da dijital platformlarda yüksek etkileşim alan isimler arasında yer aldı.

Dijital arenada kadın gazetecilerin yükselişi de dikkat çekti. Özellikle Özlem Gürses ve Nevşin Mengü, sosyal medya ve YouTube kanallarında geniş izleyici kitlesine ulaştı.