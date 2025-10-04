Resmen Duyurdular! Fatih Terim Geri Dönüyor

Türk futbolunun efsane teknik direktörlerinden Fatih Terim yeniden kulübeye dönüyor. Bir süredir boşta olan deneyimli çalıştırıcının yeni adresi belli oldu. 72 yaşındaki teknik adam yeniden Suudi Arabistan’a gidiyor.

Türk futbol tarihine adını altın harflerle yazdıran Fatih Terim, yeniden teknik direktörlük kariyerine başlıyor. Son olarak Suudi Arabistan temsilcisi Al Shabab’ı çalıştıran tecrübeli isim, haziran ayında görevinden ayrılmıştı. Uzun süredir “emekli olacağı” yönündeki iddialarla gündeme gelen Terim, bu söylentileri boşa çıkararak yeniden Suudi Arabistan Ligi’ne dönüş yapmaya hazırlanıyor.

Fatih Terim Al Ittihad ile Anlaştı

Suudi Arabistan basınında yer alan haberlere göre; Fatih Terim, Al Ittihad kulübüyle prensipte anlaşmaya vardı. Geçtiğimiz günlerde Fransız teknik adam Laurent Blanc ile yollarını ayıran Al Ittihad yönetiminin, kısa sürede Terim ile masaya oturduğu ve görüşmelerin olumlu sonuçlandığı bildirildi.

Haberde, tarafların tüm detaylarda el sıkıştığı ve tecrübeli hocanın önümüzdeki hafta içinde Suudi Arabistan’a giderek 1+1 yıllık sözleşmeye imza atacağı aktarıldı.

Görkemli İmza Töreni Hazırlığı

Suudi basın kaynakları, Al Ittihad yönetiminin Fatih Terim için özel bir imza töreni planladığını duyurdu. İmza töreninin kulübün yeni stadında taraftarların da katılımıyla büyük bir organizasyon şeklinde yapılması bekleniyor.

Ayrıca, kulüp yönetiminin Terim’e geniş yetkiler vermeye hazır olduğu, yeni sezon yapılanmasında tam söz sahibi olacağı da iddia edildi.

“İmparator” Yeniden Sahalarda

Futbolseverlerin “İmparator” lakabıyla tanıdığı Fatih Terim, kariyerinde Galatasaray, Fiorentina, Milan gibi önemli kulüplerde görev yapmış; ayrıca Türkiye A Milli Takımı’nı da üç farklı dönemde çalıştırmıştı.

Son olarak Al Shabab’da görev yapan tecrübeli teknik adam, takımıyla kısa sürede çıkış yakalamış, ancak yönetimle yaşadığı fikir ayrılığı nedeniyle sezon bitmeden yollarını ayırmıştı.

Terim’in yeniden Suudi Arabistan’da görev yapacak olması, hem Türk spor kamuoyunda hem de uluslararası basında geniş yankı uyandırdı.

Fatih Terim Kimdir?

4 Eylül 1953 doğumlu olan Fatih Terim, futbolculuk kariyerinde Adana Demirspor ve Galatasaray formalarını giydi. Futbolu bıraktıktan sonra teknik direktörlük kariyerine Galatasaray’da başladı.

Galatasaray ile 8 Süper Lig şampiyonluğu, 4 Türkiye Kupası ve 1 UEFA Kupası kazanan Terim, Türk futbol tarihinin en başarılı teknik direktörlerinden biri olarak kabul ediliyor.

Ayrıca, Türkiye Milli Takımı’nı 2008 Avrupa Şampiyonası’nda yarı finale taşıyarak tarihi bir başarıya imza atmıştı.

Yeni Bir Sayfa Açıyor

72 yaşındaki teknik adamın, Al Ittihad ile anlaşması halinde yeniden Asya futboluna yön vereceği değerlendiriliyor. Suudi kulübü, son dönemde yaptığı yıldız transferlerle dikkat çekmiş, ancak istenilen başarıyı yakalayamamıştı.

Fatih Terim’in gelişiyle birlikte Al Ittihad’ın hedefinin Asya Şampiyonlar Ligi zaferi olduğu konuşuluyor.