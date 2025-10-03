GALATASARAY-BEŞİKTAŞ DERBİSİNİN HAKEMİ YASİN KOL OLARAK AÇIKLANDI

  1. Haberler
Süper Lig’in 8. haftasında oynanacak dev derbinin hakemi Yasin Kol olarak açıklandı. 4 Ekim Cumartesi günü RAMS Park’ta Galatasaray’ın Beşiktaş’ı ağırlayacağı mücadele, futbolseverler tarafından büyük heyecanla bekleniyor.

Öte yandan, haftanın diğer önemli maçlarının hakemleri de netleşti. Samsunspor-Fenerbahçe maçını İbrahim Çağlar Uyarcan, Trabzonspor-Kayserispor karşılaşmasını ise Ali Şansalan yönetecek.

  1. haftanın hakem listesi şöyle:

  • 3 Ekim Cuma: Hesap.com Antalyaspor-Çaykur Rizespor: Ozan Ergün, Trabzonspor-Zecorner Kayserispor: Ali Şansalan

  • 4 Ekim Cumartesi: Gençlerbirliği-Corendon Alanyaspor: Atilla Karaoğlan, Kocaelispor-ikas Eyüpspor: Adnan Deniz Kayatepe, Galatasaray-Beşiktaş: Yasin Kol

  • 5 Ekim Pazar: Kasımpaşa-TÜMOSAN Konyaspor: Alper Akarsu, Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük-Gaziantep FK: Oğuzhan Çakır, Göztepe-RAMS Başakşehir: Cihan Aydın, Samsunspor-Fenerbahçe: Halil Umut Meler

Derbi öncesi hakemlerin açıklanması, hem takımlar hem de taraftarlar için hazırlık sürecini daha net hale getirdi.

