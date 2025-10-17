Rekabet Kurulu’ndan Ceza Yağdı: 17 Şirkete 237 Milyon Lira İdari Para Cezası

Rekabet Kurulu, Türkiye’de ilaç sektöründe faaliyet gösteren 17 şirkete toplam 237 milyon 126 bin lira idari para cezası kesti. Kurul, söz konusu şirketlerin “çalışan ayartmama anlaşmaları yapmak” ve “rekabete hassas bilgi paylaşımında bulunmak” suretiyle Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’u ihlal ettiğini belirledi.

Soruşturmanın Kapsamı

Rekabet Kurulu’nun yürüttüğü soruşturma, özellikle ilaç sektöründe faaliyet gösteren büyük ölçekli firmaların iş gücü piyasasında ve sektörel rekabette olumsuz etkiler yarattığını ortaya koydu. Kurul, bazı şirketlerin birbirlerinin çalışanlarını istihdam etmemeye yönelik gizli anlaşmalar yaptığını, bazı firmaların ise sektördeki çalışan maaşları ve yan haklarına ilişkin geleceğe dönük hassas bilgileri paylaştığını tespit etti.

Bu uygulamaların, iş gücü piyasasındaki rekabeti bozduğu ve çalışanların hareket alanını kısıtladığı ifade edildi. Kurul ayrıca, söz konusu uygulamaların sektördeki fiyat ve ücret politikalarını dolaylı olarak etkileyebileceğine dikkat çekti.

Ceza Tutarları ve Şirketler

Kurulun verdiği idari para cezaları, şirket bazında şu şekilde açıklandı:

Adeka: 7 milyon TL

Amgen: 4,5 milyon TL

Argis: 639 bin TL

Arven: 3 milyon TL

AstraZeneca: 15 milyon TL

Berko: 10,5 milyon TL

Farmatek: 7 milyon TL

Helba: 2 milyon TL

İlko: 13 milyon TL

Merck: 487 bin TL

Novartis Sağlık: 19 milyon TL

Novo Nordisk Sağlık: 19 milyon TL

Pfizer PFE: 20 milyon TL

Sanofi: 12 milyon TL

Sanovel: 79 milyon TL

Santa Farma: 17 milyon TL

Servier: 8 milyon TL

Toplam ceza tutarı 237 milyon 126 bin TL olarak kaydedildi.

Rekabet Kurulu’nun Değerlendirmesi

Kurul, söz konusu şirketlerin gizli anlaşmalar ve bilgi paylaşımı yoluyla sektörde rekabeti bozduğunu vurguladı. Özellikle çalışan ayartmama anlaşmaları, çalışanların serbest iş gücü piyasasında hareket etme hakkını sınırlayarak sektörel rekabetin doğal işleyişini engelledi.

Rekabet Kurulu yetkilileri, soruşturmanın tamamlanmasının ardından ilgili tüm şirketlerin ceza kararlarına uymaları gerektiğini ve uygulamaların devam etmesi halinde ek yaptırımların gündeme gelebileceğini belirtti.

Kamu ve Sektör Tepkileri

Karar, özellikle ilaç sektöründe büyük yankı uyandırdı. Sektör temsilcileri, cezaların hem çalışan hakları hem de piyasa rekabeti açısından önemli bir mesaj olduğunu belirtti. Uzmanlar, benzer ihlallerin önlenmesi için şirketlerin iç denetim mekanizmalarını güçlendirmesi gerektiğine dikkat çekti.

Rekabet Kurulu’nun bu kararı, Türkiye’de iş gücü piyasasında rekabetin korunması ve sektörel şeffaflığın artırılması açısından önemli bir dönüm noktası olarak değerlendiriliyor.