Merkez Bankası Rezervlerinde Yeni Rekor: Döviz ve Altın Rezervleri Artışta

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanan son veriler, Merkez Bankası rezervlerinde yeni bir rekor kırıldığını ortaya koydu. Döviz rezervlerindeki yükselişin bu hafta da devam ettiği görülürken, toplam rezervlerin tarihi seviyelere ulaştığı bildirildi.

TCMB’nin haftalık verilerine göre, net döviz rezervleri geçen hafta 75,25 milyar dolar seviyesindeyken, bu hafta 3,97 milyar dolarlık artış göstererek 79,22 milyar dolara yükseldi. Böylece Merkez Bankası’nın elindeki net döviz rezervleri önemli bir sıçrama kaydetti. Toplam rezervler ise 186,2 milyar dolardan 189,7 milyar dolara çıkarak yaklaşık 3,5 milyar dolarlık artışla tarihsel bir seviyeye ulaştı.

Altın rezervlerinde de dikkate değer bir yükseliş görüldü. Önceki hafta 99,19 milyar dolar seviyesinde olan altın rezervleri, 102,39 milyar dolara çıkarak toplam rezervlerin büyümesine önemli katkı sağladı. Döviz rezervleri ise sınırlı bir artışla 87,03 milyar dolardan 87,33 milyar dolara yükseldi.

Yabancı Yatırımcılar Tahvil Piyasasına Yöneldi

Yabancı yatırımcı işlemleri de rezerv artışında etkili bir rol oynadı. Özellikle tahvil piyasasında girişlerin hız kazandığı gözlendi. Yurt dışı yerleşikler, geçen hafta devlet iç borçlanma senetlerinde (DİBS) 307,8 milyon dolarlık net alış yaparken, bir önceki haftada kaydedilen 358,5 milyon dolarlık çıkışın ardından yeniden piyasaya dönüş yapmış oldu.

Buna karşın hisse senedi piyasasında yabancı yatırımcıların satış eğilimi devam etti. Geçen hafta 109,7 milyon dolarlık net satış gerçekleştirildiği belirtilirken, bir önceki haftada 84,1 milyon dolarlık satış yapılmıştı. Böylece hisse senedi piyasasında çıkış eğiliminin sürdüğü ve yabancı yatırımcıların portföylerinde daha temkinli davrandığı görüldü.

Ekonomistler, TCMB rezervlerindeki artışın Türkiye’nin finansal güvenliği ve döviz piyasasındaki istikrar açısından oldukça önemli olduğunu vurguluyor. Döviz ve altın rezervlerindeki yükseliş, piyasada güveni artırırken, yabancı yatırımcıların tahvil piyasasına yönelmesi de borçlanma maliyetleri üzerinde olumlu etkiler yaratıyor.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın rezervlerindeki bu yükselişin önümüzdeki dönemde de devam etmesi bekleniyor ve ülke ekonomisi için kritik bir güven unsuru olarak değerlendiriliyor.