Putin ve Şi’den Şoke Eden “Ölümsüzlük” Açıklaması

Pekin’de, İkinci Dünya Savaşı’nın sona ermesinin 80. yılı dolayısıyla düzenlenen askeri geçit töreninde, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Çin Devlet Başkanı Şi Cinping’in ilginç bir sohbeti kameralara yansıdı.

BBC’nin aktardığına göre, Tienanmen Meydanı’ndaki tören sırasında iki lider, tercümanları aracılığıyla “yaşam süresini uzatma” konusunu konuştu. Sohbette, Şi’nin tercümanı “Geçmişte 70 yaşın üzerinde olmak nadirdi; şimdi ise 70 yaşında bile çocuk gibi görünüyorsunuz.” ifadelerini kullandı.

Putin’in tercümanı ise, “Biyoteknolojinin gelişmesiyle insan organları sürekli olarak nakledilebilir ve insanlar daha genç yaşayabilir; hatta ölümsüzlüğe ulaşabilir.” sözlerini aktardı. Şi’nin tercümanı, bu tahminlere göre insanların bu yüzyılda 150 yaşına kadar yaşayabileceğini ekledi.

Törene 26 ülkenin lider ve üst düzey yetkilileri katılırken, Türkiye’yi Dışişleri Bakanı Hakan Fidan temsil etti. Şi, Putin ve Kuzey Kore lideri Kim Jong-un’un yan yana görüntülenmesi ise Batı’ya yönelik güç gösterisi olarak yorumlandı.