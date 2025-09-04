  1. Haberler
  3. İtalya’da şok keşif: Venedik’in sembolü ‘Çin malı’ çıktı

İtalya’da şok keşif: Venedik’in sembolü ‘Çin malı’ çıktı

Venedik’in San Marco Meydanı’nda 700 yıldır kentin simgesi olarak duran bronz “Venedik Aslanı” heykelinin Çin’de yapıldığı ortaya çıktı.

Padua Üniversitesi’nden araştırmacıların yaptığı kurşun izotop analizi, yaklaşık 3 ton ağırlığındaki heykelin Çin’in Yangzi Nehri havzasından çıkarılan bakırla döküldüğünü doğruladı.

Bilim insanları ayrıca heykelin, Mezopotamya ya da Pers kültüründen değil, Tang Hanedanlığı dönemine ait mezar koruyucularından (zhènmùshòu) esinlenerek yapıldığını açıkladı.

Araştırmacılara göre eser, İpek Yolu üzerinden Venedik’e ulaştı. Hatta ünlü gezgin Marco Polo’nun babası Niccolo Polo’nun, 13. yüzyılda Pekin’de gördüğü heykeli Avrupa’ya getirmiş olabileceği öne sürüldü.

İtalya’da şok keşif: Venedik’in sembolü ‘Çin malı’ çıktı
