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Cüneyt Arkın Kitabında Kemal Sunal ile Anılarını Yazdı; Orhan Gencebay Tepki Gösterdi

Cüneyt Arkın Kitabında Kemal Sunal ile Anılarını Yazdı; Orhan Gencebay Tepki Gösterdi
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30 Mart 2022 - 16:02

Cüneyt Arkın Kitabında Kemal Sunal ile Anılarını Yazdı; Orhan Gencebay Tepki Gösterdi

Cüneyt Arkın, yeni çıkan kitabında Kemal Sunal’la beraber bir arabeskçiden ‘hiç hazzetmediklerini’ yazdı. Kitapta bahsedilen bu kişinin Orhan Gencebay olduğu iddia edilirken, Gencebay ve Sevim Emre bu söylemler üzerine Cüneyt Arkın’ı hedef aldı.

Cüneyt Arkın Kitabında Kemal Sunal ile Anılarını Yazdı; Orhan Gencebay Tepki Gösterdi

 

 

Yeşilçam’ın unutulmaz isimlerinden Cüneyt Arkın’ın “Benim Kahramanım Türk Halkıdır” kitabında Kemal Sunal ile beraber ‘hiç hazzetmediği’ bir arabesk şarkıcısından söz etmesi, kültür-sanat dünyasında yeni bir tartışma başlattı. Hayat öyküsünü anlattığı kitapta yakın arkadaşı Kemal Sunal ile hiç hazzetmedikleri bir arabeskçiden bahseden Arkın’ın, “Arap’tan yürüttüğü şarkılarla bir anda meşhur olmuş bir arabeskçi” şeklinde tanımladığı kişinin Orhan Gencebay olduğu öne sürüldü.

Kitapta Orhan Gencebay’dan bahsedildiği iddia edilen bölüm şöyle:

“HİLTON’UN LOBİSİNDE OTURUYORUZ…”

“Bir gün Hilton’un lobisinde oturuyoruz. Gözü bir yere takıldı. Baktım, 60 yıllık müzik birikiminin üzerine çökmüş Arap’tan yürüttüğü şarkılarla bir anda meşhur olmuş bir arabeskçi. Asansöre bindi, yukarı çıktı. Kemal Sunal, ‘Bu herif gibiler ancak asansörle yükselir’ dedi.” Yılmaz Kalkavan’ın yemeğine davetliyiz. Kemal Sunal ve ben iki dirhem bir çekirdek giyinip, davetin yapıldığı otele gittik. Lobi kalabalıktı. Millet asansör bekliyordu, sıraya girdik. O meşhur arabeskçi yine geldi. Yanında televizyoncular, gazeteciler ve dostları vardı. Bizi görünce sevinir gibi yaptı, sonra sinsice sırıttı. ‘Kemal Bey, sizi görmek ne güzel çok sevindim. Bana resminizi imzalar mısınız?’Aklınca dalgasını geçiyordu. Kemal hiç duraksamadı, fotoğrafını çıkardı: ‘Hay hay efendim, isminiz neydi?”

CANLI YAYINA BAĞLANDI

Kitaptaki bu bölümlerin medyaya yansıması üzerine, Orhan Gencebay ve eşi Sevim Emre açıklamalarda bulundu. TV8’de yayınlanan bir programa bağlanan Gencebay, usta oyuncu Cüneyt Arkın’ın ‘yalan söylediğini’ savundu.

Kitabı henüz okumadığını söyleyen Orhan Gencebay, “Cüneyt Arkın diye anılan kişinin söylemleri baştan aşağıya yalan” ifadelerini kullandı.

Gencebay, kitabı okumayacağını belirterek, “Sadece yalan dolan olduğunu görüyorum ve okumaya gerek duymuyorum. Cüneyt Arkın’a hayret ediyorum. Ben ona ne yaptım ki bana böyle iğrenç davranıyor böyle yalan söylemlerde bulunuyor. Ben filmlerini çok severek izlediğim sevgili, rahmetli Kemal Sunal ile hiçbir zaman yan yana dahi gelemedim maalesef” şeklinde konuştu.

“KİTABI TOPLATTIRACAĞIZ”

Sevim Emre’nin tepkisi ise şunları söyledi:

“Avukatla konuştum hukuki olarak o kitabı toplattıracağız. Saygısızlığı hazmedemem böyle bir haberi hazmedemem Orhan Gencebay gibi bir değeri kitabının reklamını yapmak için hiç kimse kullanamaz. Müsaade etmiyorum.”

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