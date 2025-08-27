Prof. Dr. Ahmet Ercan: Balıkesir’de Yıkıcı Deprem Beklenmiyor, Artçılar 2 Ay Sürebilir

Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde meydana gelen depremler sonrası halkta büyük tedirginlik oluşurken, jeofizik mühendisi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan bölgeye ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Ercan, son günlerde art arda yaşanan sarsıntıları değerlendirerek, bölgede yıkıcı bir deprem beklentisinin olmadığını vurguladı. Ancak gerginliğin tamamen bitmediğini belirten uzman isim, artçı depremlerin 1–2 ay daha sürebileceğini ifade etti.

Uzman açıklamasında, artçıların 4,5 ila 5 büyüklüğüne kadar ulaşabileceğini, bu nedenle çevre illerde de hissedilebileceğini söyledi. Demirci, Gölmarmara, Akhisar, Kırkağaç, Gelenbe ve Dursunbey gibi ilçelerde sarsıntıların etkili olabileceğini kaydetti.

Prof. Dr. Ahmet Ercan, deprem fırtınasının sönümlenmesinin zaman alacağını, ancak bölgenin büyük bir yıkıcı deprem tehdidi altında olmadığını bir kez daha yineledi.

