Portekiz – İsviçre maçında neden yedek kaldı?

2022 Dünya Kupası son 16 turunda İsviçre’yi 6-1 gibi flaş bir skorla yenerek çeyrek finale çıkan Portekiz’de Cristiano Ronaldo’nun maça yedek başlaması çok konuşuldu. Farklı kazanılan maç sırasında ve sonrasında tüm gözler Ronaldo’nun üzerindeydi. Fernando Santos, Ronaldo’yu neden yedek bıraktı? Suudi Arabistan ekibi Al Nassr’a 500 milyon euroluk imza attığı iddia edilen Portekizli yıldız, İsviçre maçından sonra bu konuyla ilgili konuştu.

2022 Dünya Kupası son 16 turunun son maçında İsviçre ile Portekiz karşı karşıya geldi. İlk 11’ler belli olduğunda bütün dünya şoke oldu; Portekiz’de Cristiano Ronaldo maça yedek kulübesinde başlayacaktı. 37 yaşındaki yıldız futbolcu, ilk 11’deki yerini 21 yaşındaki forvet Gonçalo Ramos’a kaptırmıştı.

37 yaşındaki Ronaldo, 2008’den bu yana (31 maç sonra) ilk kez Portekiz’in büyük turnuvalardaki (Dünya Kupası ve Avrupa Şampiyonası) bir maçına ilk 11’de başlamadı.

YEDEK KALMASININ SEBEBİ GÜNEY KORE MAÇINDAKİ TEPKİ Mİ?

Maç başlamadan önce röportaja gelen Portekiz teknik direktörü Fernando Santos, Ronaldo’nun yedek kalma sebebinin Güney Kore maçında oyundan çıkarken kendisine gösterdiği tepki olup olmadığı yönündeki soruya; “Ronaldo’nun yedek kalmasının Güney Kore maçıyla ilgisi yok. Tamamen taktiksel bir karar. Oyuna girmesi gerekirse elinden gelenin en iyisini yapacaktır. Güney Kore maçındaki hareketi hiç hoşuma gitmedi ama o gün her şey bitti ve önümüzdeki maça bakmaya başladık.” yanıtını verdi.

A BOLA ANKETİNDE ‘%70 OYNAMASIN’ ÇIKMIŞTI

Portekiz basınından A Bola, günler öncesinde İsviçre maçıyla ilgili bir anket açmış ve şaşırtıcı bir sonuç çıkmıştı. ‘Ronaldo İsviçre maçına ilk 11’de başlamalı mı?’ yönündeki soruya %70 oranında ‘Hayır’ cevabı gelmişti.

GONÇALO RAMOS YILDIZLAŞTI, RONALDO İZLEDİ

Ronaldo’suz Portekiz, Fernando Santos’u haklı çıkarırcasına oynadı İsviçre maçını. Gonçalo Ramos’un 17 ve Pepe’nin 33. dakikalardaki golleriyle ilk yarıyı 2-0 önde kapatan Portekiz, ikinci yarıda da üstün oyununu sürdürdü. 51’de Ramos ikinci golünü attı, 55’te partiye Guerreiro dahil oldu ve 67. dakikada 21 yaşındaki Ramos hatrickini tamamladı. Yedek kulübesinde takımının 5, İsviçre’nin 1 golünü izleyen Ronaldo 73. dakikada oyuna girdi. İstekli gözüken yıldız futbolcunun attığı bir gol ofsayt bayrağına takıldı. Maçın skorunu ise uzatma dakikalarında Rafael Leao’nun şık golü belirledi: 6-1.

PELE VE EUSEBIO’YA ORTAK OLDU

İsviçre karşısında hat-trick yapan ve bir anda Ronaldo’yu gölgede bırakan Gonçalo Ramos, bazı ilklere de imza attı. Ronaldo’dan sonra (21 yaş 132 gün; 2006) Portekiz formasıyla Dünya Kupası’nda gol atan en genç futbolcu oldu. (21 yaş, 169 gün)

Brezilyalı efsane Pele’nin ardından Dünya Kupası eleme turlarında gol atan en genç futbolcu olan Ramos, Eusebio’nun ardından bir Dünya Kupası eleme maçında hatrick yapan ikinci Portekizli olarak tarihe geçti.

Cristiano Ronaldo’nun Dünya Kupası eleme turlarında golü bulunmuyor.

“RONALDO BİZİM KAPTANIMIZ, LİDERİMİZ”

Maçın yıldızı Gonçalo Ramos, mücadele sonrası basının da ilgi odağıydı. Genç golcüye Cristiano Ronaldo ile ilgili sorular da soruldu. Ramos, Ronaldo ile ilgili; “Ronaldo bizim kaptanımız, liderimiz. Efrafımızda olması bize güç veriyor. Maçtan önce benimle konuştu. Hepimize olduğu gibi bana da yardımcı oldu.” diye konuştu.

FERNANDO SANTOS: İKİSİ FARKLI OYUNCULAR

Portekiz teknik direktörü Fernando Santos, 6-1 kazanılan maçtan sonra Gonçalo Ramos ve Ronaldo ile ilgili şu sözleri söyledi:

“Cristiano Ronaldo ve Gonçalo Ramos farklı stilde oyuncular. Maçtan önce de söylediğim gibi bu maça özel taktiksel bir karardı sadece. Ronaldo örnek bir kaptan. Uzun yıllar arkadaşız. Aramızda hiçbir sorun yok.”

PEPE’NİN GOLÜNDE YANINA KOŞTU, RAMOS’UN HAT-TRICK’İNİ ALKIŞLADI

Portekiz’de maça yedek başlayan Ronaldo’nun Gonçalo Ramos’un golüne ve Pepe’nin golüne verdiği tepkiler de dikkat çekiciydi. Ramos’un ilk golünde kulübedeki takım arkadaşlarıyla Ramos’a koşan yıldız futbolcu, 39 yaşındaki yakın arkadaşı Pepe’nin golünde yine köşe gönderine kadar koşarak Pepe’nin golünü kutladı. Ronaldo, Ramos’un hat-trick’i tamamladığı golde ise gülümseyerek genç takım arkadaşını alkışladı.

Pepe de 73. dakikada oyuna giren Ronaldo’ya kaptanlık bandını verdi ve oyuna devam etti.

MAÇ SONUNDA TAKIMLA BÜTÜNLEŞTİ, TRİBÜNLERİ ALKIŞLADI

60. dakikadan itibaren tribünlerdeki taraftarlar ‘Ronaldo’ diye tempo tutmaya başladı. Kulübeden çıkmasıyla coşku tavan yapan yıldız futbolcu, yüzünde gülümsemeyle73. dakikada oyuna girdi. Kalan bölümde istekli gözüken Ronaldo, 6-1 sona eren maç sonrası takım arkadaşlarını tek tek kutladı daha sonra kendisine büyük destek veren tribünleri alkışlayarak soyunma odasının yolunu tuttu.

AL NASSR’A TRANSFER OLUYOR İDDİASI…

İspanyol Marca, geçtiğimiz günlerdeki haberinde Ronaldo’nun Suudi Arabistan ekibi Al Nassr ile yıllık 200 milyon eurodan 2,5 yıllığına anlaşmaya vardığını iddia etmişti. Habere göre 1 Ocak 2023’te resmen açıklanacak olan sözleşmeye göre Ronaldo 2,5 yıl sonunda toplam 500 milyon euro kazanacaktı.

TRANSFER HABERİNİ YALANLADI

Neredeyse Dünya Kupası’nı gölgede bırakan bu transfer haberine en net yanıt, Ronaldo’dan geldi. Portekizli yıldız, 6-1 kazandıkları İsviçre maçının ardından kendisine sorulan Al Nassr sorusuna; ‘Hayır, doğru değil.’ diye cevap verdi.