  3. Derin Talu Havalimanında Bikini ve Pareo Şıklığıyla Dikkat Çekti

Derin Talu Havalimanında Bikini ve Pareo Şıklığıyla Dikkat Çekti

Eski haber spikeri Defne Samyeli’nin kızı Derin Talu, sosyal medyada paylaştığı içeriklerle sık sık gündem oluyor. Küçük yaşta fenomenleşen Talu, son olarak sevgilisi Tanalp Tokgöz ile tatile çıktı ve dönüş yolunda havalimanında dikkat çeken bir video paylaştı.

Derin Talu, tatil dönüşü havalimanına bikini ve pareo ile geldiğini belirterek, “Üstümü değiştirmeyi unuttum” dedi. Videoda, metal dedektöründen geçerken yaşadığı komik anları da paylaştı: “Üstümde bikini ve pareo var, üstümü arıyorlar” ifadelerini kullandı.

Sosyal medya kullanıcıları, Talu’nun bu rahat ve özgün tarzını hem şaşkınlık hem de hayranlıkla karşıladı. Genç fenomen, her paylaşımıyla takipçilerini hem eğlendiriyor hem de moda anlayışını sergiliyor.

