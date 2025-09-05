  1. Haberler
  3. Özilhan Çifti 14 Yıllık Evliliğine Noktayı Koydu: Yasemin Özilhan’dan Açıklama

Özilhan Çifti 14 Yıllık Evliliğine Noktayı Koydu: Yasemin Özilhan’dan Açıklama

Uzun süredir evliliklerini sonlandıracağı iddialarıyla gündemde olan Yasemin ve İzzet Özilhan çifti, resmi olarak boşandı. 2011 yılında nikâh masasına oturan çift, iki çocuk sahibi olduktan sonra özel hayatlarını gözlerden uzak yaşamayı tercih etmişti.

Boşanmanın ardından Yasemin Özilhan, sosyal medya hesabından açıklama yaparak sürecin anlaşmalı ve medeni bir şekilde tamamlandığını duyurdu:

“Kamuoyunun bilgisine, 14 yıldır evli olduğum Sayın İzzet Özilhan ile karşılıklı saygı ve anlayış temelinde boşanma kararı almış ve 3 Eylül 2025 tarihi itibarıyla da boşanmış bulunmaktayız. Bu süreç anlaşmalı şekilde ve tamamen medeni bir zeminde gerçekleşmiştir.”

Özilhan, basında yer alan ihanet ve aldatma iddialarını da kesin bir dille yalanlayarak, çocuklarının sağlıklı gelişimi için ebeveynlik sorumluluklarını ortak bir anlayışla sürdüreceklerini belirtti.

Sabah yazarı Bülent Cankurt, boşanmanın ilk sınavının 20 Eylül’de İzzet Özilhan’ın akrabası Tuncay Tacir’in düğününde yaşanacağını ifade etti:

“Dostça ayrıldıklarını söyleseler de 20 Eylül’deki aile düğünü, ilişkilerin gerçek sınavı olacak. Eğer ters bir durum olursa, dedikodular devam edecektir.”

