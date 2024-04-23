Özgür Özel’den ‘Erdoğan’ı ikna etmesi’ istendi! Detaylar kulislerden sızdı…

CHP’li belediye başkanlarının, Özgür Özel’den, yatırımların önünün açılması için Erdoğan’ı ikna etmesini istediği ileri sürüldü.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, hafta sonu partisinin il başkanları, belediye başkanları, Parti Meclisi ve Merkez Yönetim Kurulu (MYK) üyeleriyle yaptığı toplantıda Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yapmayı planladığı görüşme için parti içinden gelen önerileri dinledi. Kulislerden aktarılanlara göre, CHP’li belediye başkanları, Özel’den yatırımların önünün açılması için Erdoğan’ı ikna etmesini istedi.
FİNANSAL SIKINTILAR GÜNDEME GELECEK
Cumhuriyet’ten Sarp Sağkal’ın haberine göre, belediye başkanları bu toplantıda özellikle borçlarla ve kamunun belediyeden kestiği kaynaklarla ilgili şikâyetlerini iletti. Önceki dönemden kalan borçların konuşulduğu toplantıda parti kurmayları “2024 yılı için pek çok belediyenin yıllık harcamasının yarıdan fazlasını yaptığı gözüküyor. Bu da ilerisi için ciddi finansal sıkıntılar oluşturuyor. Bu konuların da sayın cumhurbaşkanı ile görüşmede gündeme gelmesi mümkün” dedi.
CHP’LİLER DİYALOG KAPILARINI AÇIK TUTMAK İSTİYOR
Partililer “Nasıl bir görüşme olacağını elbette yaşanınca göreceğiz. Ancak çabamız samimi. Bu dönem diyalog kapılarını açık tutmak istiyoruz. Seçmenin de bizim de beklentimiz sorunları uzunca ele alan ve gerçekten çözümlerin konuşulduğu bir görüşme olması” ifadelerini kullandı.