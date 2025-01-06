ÖZER’İN AVUKATLARINDAN AYM’YE HAKSIZ TUTUKLULUK BAŞVURUSU

Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer’in durumu, Anayasa Mahkemesi’ne taşındı. Görevden uzaklaştırılıp tutuklanan Özer’in avukatları, Yüksek Mahkeme’ye başvuru yaparak, müvekkillerinin haklarının ihlal edildiğini belirtti. Ahmet Özer’in yargı sürecinin, hukuki prosedürlere uygun yürütülmediğini savunan avukatlar, Anayasa Mahkemesi’ne yaptıkları başvuruda, özellikle özgürlük ve güvenlik haklarının ihlal edildiğine dair somut deliller sundu.

Başkan Özer, Esenyurt Belediyesi’nde yürüttüğü görevden alınmasının ardından, tutuklanmıştı. Bu süreç, kamuoyunda büyük yankı uyandırırken, özellikle yerel yönetimlerin hukuki bağımsızlığı ve siyasi baskılar konusundaki tartışmaları alevlendirdi. Özer’in avukatları, müvekkillerinin hukuksuz bir şekilde görevden uzaklaştırıldığını ve tutuklandığını savunarak, Anayasa Mahkemesi’nden bu kararların gözden geçirilmesini talep etti.

Başvuruda, tutuklama kararının ve görevden alma işleminin, yasal çerçevede hiçbir somut gerekçe olmadan yapıldığını iddia eden avukatlar, anayasal hakların ihlaline yol açacak bir durum söz konusu olduğunu belirtti. Ahmet Özer’in avukatları, Anayasa Mahkemesi’nden hızlı bir çözüm beklerken, bu gelişmenin yerel yönetimler ve Türkiye’deki genel hukuk sistemine olan güveni nasıl etkileyebileceği de merak konusu oldu.

Hak ihlali başvurusu, Türkiye’deki adalet mekanizması ve siyasal kararların hukuki sınırlarını yeniden sorgulamaya açarken, yerel yöneticilerin hakları konusunda önemli bir örnek teşkil edebilir.

Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer’in avukatları, müvekkillerinin tutukluluğunun devam etmesinin ardından Anayasa Mahkemesi’ne (AYM) bireysel başvuru yaparak, hak ihlali iddialarını gündeme getirdi. Avukatlar, başvurularının ardından Yüksek Mahkeme önünde basın açıklaması yaparak, Özer’in haksız tutukluluğunun sona erdirilmesi için taleplerini dile getirdi.

Ahmet Özer’in avukatları Hasan Sınar ve Hüseyin Ersöz, Esenyurt Belediye Başkanı’nın 2,5 aydan fazla bir süredir tutuklu olduğunu ve hakkında yürütülen soruşturmanın herhangi somut bir gelişmeye yol açmadığını belirtti. Sınar, müvekkilinin özgürlüğünden hukuksuz bir biçimde yoksun bırakıldığını vurgulayarak, Özer’in tutukluluğunun hukuka aykırı olduğunu ifade etti.

İlk başvurularının reddedildiğini hatırlatan Avukat Sınar, Anayasa Mahkemesi’nden tutukluluğun sonlandırılması talebinin ivedilikle değerlendirilmesini beklediklerini söyledi. Sınar, “Anayasa Mahkemesi daha önce benzer durumlarda öncelikli inceleme kararı almıştı. Bu kez de aynı şekilde hızlıca değerlendirme yaparak, hukuka aykırı işlemler hakkında ihlal kararı vermesini bekliyoruz.” dedi.

Avukat Sınar, aynı zamanda müvekkilinin adil yargılanma, savunma ve kişi özgürlüğü gibi temel haklarının ihlal edildiğini savunarak, Özer hakkında düzenlenen iddianamenin bir an önce hazırlanması gerektiğini ifade etti.

Esenyurt Belediye Başkanı’nın Tutukluluğu İçin Kritik Başvuru: Hak İhlali İddiası

Avukat Hüseyin Ersöz de, Ahmet Özer’in tutuklanmasının ardından evinde ve aracında hukuka aykırı aramalar yapıldığını iddia etti. Ersöz, tutukluluğunun devamı yönünde alınan kararların da hukuksuz olduğunu öne sürdü. Ayrıca, müvekkilinin Anayasa ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nde güvence altına alınan haklarının ihlal edildiğini belirterek, AYM’den bu başvuruyu öncelikli olarak incelemesini talep etti.

Özer’in Avukatlarından Anayasa Mahkemesi’ne Haksız Tutukluluk Başvurusu

Özer’in avukatları, Anayasa Mahkemesi’nden, müvekkilleri hakkında yapılan işlemlere dair ihlal kararını ivedilikle vermesini beklediklerini ve tutukluluğunun hukuka aykırı şekilde devam etmesinin sona erdirilmesini istediklerini belirtti.

Kaynak: medyaradar