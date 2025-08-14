ÖZCAN DENİZ’İN AİLESİNDE ŞİDDET İDDİASI!

Ünlü şarkıcı ve oyuncu Özcan Deniz’in ailesinde bitmeyen kriz, bu kez çok daha sert bir iddia ile gündeme geldi. Eşi Samar Dadgar, kayınvalidesi Kadriye Deniz’in kendisine şiddet uyguladığını öne sürerek, “Karnıma dakikalarca tekme attı” dedi. Sosyal medyada yaptığı çarpıcı açıklamalar, magazin dünyasında bomba etkisi yarattı.

AİLEDEKİ ÇATLAK DERİNLEŞİYOR

53 yaşındaki Özcan Deniz, bir süredir ağabeyi Ercan Deniz ve kız kardeşi Yurda Güler ile yaşadığı sorunlar nedeniyle ailesinden uzak bir yaşam sürüyor. Geçmişte menajerliğini yapan ağabeyiyle yollarını ayıran Deniz, son aylarda yaptığı paylaşımlarda “Tek ailem eşim ve oğlum Kuzey” diyerek aile bağlarının koptuğunu ima etmişti. Ancak yaşanan son olay, gerginliği bambaşka bir boyuta taşıdı.

“KAPIMI TEKMELEDİ, KAFAMA ÇARPTI, YERE DÜŞTÜM”

Samar Dadgar, sosyal medya hesabında yaptığı uzun açıklamada, kayınvalidesi Kadriye Deniz’in kendisine saldırdığını anlattı. Olayın, evde yaşanan bir tartışma sırasında gerçekleştiğini söyleyen Dadgar, “Kapımı tekmeleyerek açtı. Kapı kafama çarptı, yere düştüm. Kulaklarım çınladı, her yerim kan içindeydi. Yerde yatarken karnımı defalarca tekmeledi. O pembe çorapları ve terlikleri asla unutmayacağım” sözleriyle yaşadıklarını aktardı.

DAHA ÖNCE DE GERGİNLİK YAŞANMIŞ

TV8 ekranlarında yayınlanan Gel Konuşalım programında gazeteci Mehmet Üstündağ, Dadgar’ın daha önce de Özcan Deniz’in annesi ve kız kardeşiyle büyük tartışmalar yaşadığını, hatta bazı fotoğraflarında şişlik ve morlukların görüldüğünü iddia etti. Üstündağ, “Bana anlatılanlara göre Samar, Özcan Bey’in annesi ve kız kardeşinden şiddet görmüş” diyerek olayı gündeme taşıdı.

LÜKS VİLLA KRİZİNDEN ŞİDDET İDDİASINA

Aile içinde daha önce de “lüks villa krizi” olarak basına yansıyan mal paylaşımı tartışmaları olmuştu. O dönemden bu yana aile üyeleri arasındaki iletişimin kopma noktasına geldiği biliniyor. Özcan Deniz’in “Hiç olmadığım kadar hafif ve güçlüyüm” sözleri, ailesiyle yaşadığı gerginliğin ipuçlarını vermişti.

ÖZCAN DENİZ SESSİZLİĞİNİ KORUYOR

Samar Dadgar’ın bu çarpıcı açıklamalarına rağmen Özcan Deniz, henüz konuyla ilgili resmi bir açıklama yapmadı. Sanatçının, eşi ile annesi arasındaki bu büyük kriz karşısında nasıl bir tutum sergileyeceği merak konusu.

“ÖZÜR BEKLEMİYORUM”

Samar Dadgar, yaşanan olayın ardından “Özür beklemedim ve beklemiyorum. Herkesin hayatı kalbi gibi olsun. Ben de bir annenin, bir babanın kızıyım. Büyü yapılmış halim buysa vay halime” sözleriyle adeta rest çekti.

Magazin dünyası bu olayla çalkalanırken, sosyal medyada konuyla ilgili binlerce yorum yapıldı. Kimi kullanıcılar Dadgar’a destek olurken, kimi de “Aile içi meseleler bu şekilde gündeme taşınmamalı” yorumunda bulundu.