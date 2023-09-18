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iPhone 15 Pro Max’in talepleri patladı. Apple yetişemediğini açıkladı

iPhone 15 Pro Max’in talepleri patladı. Apple yetişemediğini açıkladı
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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18 Eylül 2023 - 15:37

iPhone 15 ve 15 Pro modelleri, bazı ülkelerde satışa başladı. Teslimatların Kasım ayına kadar ertelendiği söylendi.

Analist Ming-Chi Kuo, iPhone 15 ön siparişlerinin ilk hafta sonuna ilişkin bir raporu paylaşıldı.

Şu ana kadar çok satan model olarak kayıtlara geçen; iPhone 15 Pro Max. iPhone 15 Pro Max’in talepleri iPhone 14 Pro Max’i geride bıraktı.

İPHONE 15 PRO’YA İLGİ DAHA AZ

iPhone 15 Pro Max için bekleme süreleri diğer modellere göre daha uzun ancak bu durum tamamen talebin fazla olmasından kaynaklanmıyor. Kuo, bir sonraki seri üretim programı nedeniyle 15 Pro Max sevkiyatlarında gecikme yaşandığını belirtti. Diğer modellere göre üretim zorluklarının yaşandığı ifade edildi. Bu arada iPhone 15 Pro’ya olan talep iPhone 14 Pro’ya göre daha zayıf.

GÖNDERİMLER KASIM’A KADAR UZADI

Kuo’ya göre, iPhone 15 ve 15 Plus modellerine olan talep geçen yılla aynı seviyede.

Apple Online Store’daki tahmini gönderim sürelerine göre, en çok Natürel Titanyum ve Beyaz Titanyum renkli iPhone 15 Pro Max modeli satıyor. Gönderimler tahmini Kasım ayı ortasına kadar uzanıyor.

İPHONE 15 TÜRKİYE’DE NE ZAMAN ÇIKACAK?

iPhone 15 ve 15 Pro, Türkiye’de 22 Eylül’de ön siparişe açılacak, 29 Eylül’de satışa çıkacak.

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