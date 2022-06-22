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O polisin iddianamesi hazır! Savcılık: Öldürmeye çalıştı

O polisin iddianamesi hazır! Savcılık: Öldürmeye çalıştı
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22 Haziran 2022 - 10:44

Sedefnur Çağlar’ın sevgilisi polis memuru Ahmet Ata’nın evinde şüpheli bir şekilde balkondan düşerek ağır yaralanmasına dair soruşturma tamamlandı. Ata hakkında ‘kasten öldürmeye teşebbüs’ suçundan 15 yıl hapis cezası istendi. Sedefnur ise ifadesinde “Hafızamı kaybettim, hiçbir şey hatırlamıyorum” dedi.

Sedefnur, Sivas’taki Çağlar Ailesi’nin en küçük kızıydı. Anadolu Öğretmen Lisesi’ni bitirdikten sonra içmimarlık okumak için Kocaeli’ne geldi. 4 yıl kız yurdunda kaldı. Okulu uzayınca Elif adlı arkadaşıyla eve çıktılar. Ara sıra iki ablası da ziyarete geliyordu. Harçlığını çıkarmak için bir kafede çalışıyordu. Bir arkadaş ortamında da Polis Memuru Ahmet Ata ile tanışıp sevgili oldular.

İlişkileri iki yıldır devam ediyordu. 9 Ocak gecesi, polis arkadaşları Orhun Çetinkaya ve onun kız arkadaşı Elif Şenli ile birlikte Ahmet Ata’nın evine gitti. Gece alkol alıp eğlendiler. Soruşturma dosyasındaki kamera kayıtlarına göre, sabah saatlerinde Sedefnur, 7. kattaki evin balkonundan düştü. Ahmet Ata ifadesinde “Telefonumda kızlarla yazışmalarımı görmüş. Ağlayarak beni uyandırdı, tartıştık, sonra balkondan atladı” dedi. Evdeki Orhun Çetinkaya ve Elif Şenli de “Uyuyorduk, bir şey görmedik, Ahmet’in haykırışlarıyla uyandık” diye ifade verdi.

Ahmet Ata savcılıkta verdiği ifadesinde de Sedefnur’un daha önce de iki kez intihara teşebbüs ettiğini iddia etti. Sedefnur’un yakın arkadaşları ise ifadelerinde Ahmet Ata’nın, Sedefnur’a evlilik için uzun süredir baskı yaptığını anlattı.

‘HATIRLAMIYORUM’

Sedefnur olaydan sonra yoğun bakıma alındı. Ancak 3 ay sonra kendine gelebildi. İlk ifadesinin alınması için 4 Mart’ta polisler hastaneye gitti. Sedefnur’un boğazına takılı traeostomi borusu kapatıldı. Sedefnur güçlükle birkaç cümle edebildi: “Olay anını ve o sırada evde kimler olduğunu hatırlamıyorum” dedi. Sedefnur kısa bir süre sonra Kocaeli’ndeki hastaneden taburcu edildi, Sivas’a ailesinin yanına götürüldü. El ve ayaklarını kullanamıyordu. Tedavisi yatalak halde evinde devam etti. 29 Mart’ta tekrar ifadesine başvuruldu. Sedefnur bu ifadesinde de “Hafızamı kaybettim, olaya dair bir şey hatırlamıyorum” dedi.

15 YIL HAPSİ İSTENDİ

İddianame hazırlandı. Savcılık Ahmet Ata’nın Sedefnur’u balkondan itekleyerek aşağıya düşürdüğü şüphesiyle dava açmaya yetecek yeterince delil olduğunu belirtti. Savcıya göre Sedefnur 06.23’te aşağı düştü. 06.31’e kadar yanına kimse gelmedi. İlk gelenler de polis memurlarıydı. Yine savcıya göre Sedefnur düştükten sonra Ahmet Ata yanına gelmemiş, ilk yardım için kimseyi de aramamıştı. Evdeki kırık bir bardakta şüphelinin parmak izinin bulunması, ifadelerindeki çelişkiler, olay anında alkollü olması ve vücudunda uyuşturucu artıklarının tespit edilmesi de dikkate alındı. Şüpheli Ahmet Ata’nın ‘kasten öldürmeye teşebbüs’ suçundan 15 yıla kadar hapsi istendi.

 

O polisin iddianamesi hazır Savcılık: Öldürmeye çalıştı

 

‘NE YAPTIM BEN SANA’

Soruşturmada görüntü kayıtları, telefonlar ve bilgisayarlar incelendi. Olaydan iki gün önce Sedefnur’un yazdığı “Bağırıp çağırdığın insanı tekrar göremeyebilirsin. Üç günlük dünyada ne yaptım ben sana, bu kadar hır gür çıkaracak ne söyledim. Beni kıskanç, manipülatif, kuruntulu bir şizofren gibi görmeye başladın” şeklindeki WhatsApp mesajı da dosyaya koyuldu. İfadelerdeki çelişkiler de değerlendirildi.

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