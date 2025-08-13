İREM DERİCİ’YE DÜĞÜNDE SÜRPRİZ EVLİLİK TEKLİFİ

Ünlü şarkıcı İrem Derici, uzun süredir birlikte olduğu DJ Melih Kunukcu’dan beklenmedik bir evlilik teklifi aldı. Yaklaşık bir yıldır beraber olan çift, kısa bir ayrılık döneminin ardından ilişkilerine yeniden şans vererek bir araya gelmişti. Barışmalarının üzerinden çok geçmeden gelen bu teklif, hem çiftin yakın çevresinde hem de magazin dünyasında büyük yankı uyandırdı.

BURAK BULUT VE EDA SAKIZ’IN DÜĞÜNÜNDE UNUTULMAZ ANLAR

İrem Derici ve Melih Kunukcu, dostları Burak Bulut ve Eda Sakız’ın düğün törenine katıldı. Gecenin ilerleyen saatlerinde, salonda herkes eğlenirken Melih Kunukcu’nun sürprizi başladı. Mikrofonu eline alan Kunukcu, davetlilerin meraklı bakışları arasında kısa bir konuşma yaparak İrem Derici’ye olan sevgisini dile getirdi. Ardından herkesin gözü önünde diz çökerek ünlü şarkıcıya evlenme teklifinde bulundu.

“EVET” CEVABI VE DUYGUSAL ANLAR

Teklif karşısında hem şaşıran hem de duygulanan İrem Derici, gözyaşlarını tutamadı. Anında “Evet” yanıtını veren Derici’nin mutluluğu yüzünden okunuyordu. Teklifin ardından salonda büyük bir alkış koptu, davetliler bu özel ana cep telefonlarıyla tanıklık etti. Çift, teklifi kutlamak için sahnede dans ederken, bu anlar sosyal medyada kısa sürede yayıldı.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

İrem Derici ve Melih Kunukcu’nun düğün sürprizi, magazin sayfalarının yanı sıra sosyal medyada da gündeme oturdu. Pek çok hayran, çiftin mutluluğunu kutlayan yorumlar yaparken, bazı ünlü isimler de tebrik mesajları paylaştı. Evlilik tarihine dair henüz net bir açıklama yapılmasa da, ikilinin önümüzdeki dönemde düğün hazırlıklarına başlaması bekleniyor.