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Nusaybin kırsalında sokağa çıkma yasağı kararı!

Nusaybin kırsalında sokağa çıkma yasağı kararı!
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28 Temmuz 2022 - 9:32

Mardin Valiliği, Nusaybin ilçesinde terör örgütü PKK’ya yönelik operasyon nedeniyle kırsal Günyurdu Mahallesi ve mezralarında ikinci bir duyuruya kadar sokağa çıkma yasağı ilan edildiğini açıkladı.

Valilikten yapılan açıklamada, Nusaybin ilçesi mülki sınırları içerisinde bulunan mahalle ve kırsal bölgelerde üst düzey örgüt yöneticilerinin de bulunduğu değerlendirilen bölücü terör örgütü mensuplarını ve işbirlikçilerini etkisiz hale getirmek, bölgede bölücü terör örgütü mensupları tarafından kullanıldığı değerlendirilen sığınak, barınak, depo alanlarını ve uçaksavar mevzilerini tahrip etmek ve malzemeleri ele geçirmek, maksadıyla operasyon icra edileceği ifade edildi.

Valilikten yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

“Operasyon icra edilen bölgede yaşayan vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini sağlamak amacıyla, 5442 Sayılı İl İdaresi Kanunun ilgili maddeleri gereğince; 28 Temmuz 2022 Perşembe günü saat: 05.00’ten itibaren bölgedeki operasyonların sona ermesine kadar Nusaybin ilçesi, Günyurdu Mahallesi ve mezraları ile sınırlı olmak üzere ikinci bir duyuruya kadar sokağa çıkma yasağı ilan edilmiştir. Söz konusu yasağa vatandaşlarımızın uyması kendi can ve mal güvenlikleri açısından önem arz etmektedir. Kamuoyuna saygı ile duyurulur.”

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