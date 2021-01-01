Nöbetçi eczanelerdeki yoğunluğa açıklama geldi

TÜM Eczacı İşverenler Sendikası (TEİS) Genel Başkanı Nurten Saydan, özellikle nöbetçi eczanelerde meydana gelen, gece yoğunluğunun ve kuyrukların nedenini açıklarken, “Bunun sebeplerinden biri, vatandaşların acilde muayene ücreti ödemeyeceği yanılgısına düşerek hastanelere gündüz gitmek yerine, gece acile gitmeyi tercih etmelerinden kaynaklanıyor” dedi.

Saydan, Hürriyet’e şunları söyledi:

ÜCRET YÜZÜNDEN

“Hastanelerin acil servisleri, acil sağlık hizmeti gereken durumlar; nöbetçi eczaneler ise bu servislerden gelen, hastanelerde yatan, ilacı bitmiş veya acil ilaç ihtiyacı olan hastalar için 7 gün 24 saat hizmet veriyor. Gündüzleri hasta yoğunluğu normal, ancak nöbetlerimizde salgın durumuna da bağlı olarak bu Yoğunluk artıyor. Vatandaşlarımız yanılgıya düşerek acilden giriş kaydı yapılan basit rahatsızlıklarına ilişkin müracaatlarında muayene ücreti çıkmayacağını düşünüyor. Bu da nöbetlerde ekstra bir hasta yoğunluğuna neden oluyor.

SGK mevzuatında, ‘Acil sağlık hizmetlerinden dolayı kişilerden muayene katılım payı ve ilave ücret alınmamaktadır’ maddesi bulunuyor, ancak bu, bütün acil başvurularını kapsamıyor. Hastane acillerinde üç renk mevcuttur. Sistem kapsamında acil servislerde hastalar önem sırasına göre kırmızı, sarı ve yeşil bölgelere alınmaktadır. Sadece ‘kırmızı alan’da kabul edilen hastalar muayene katılım payından muaftır. Muayene ücreti çıkmadığını zannederek gündüz poliklinik müracaatı yapmak yerine akşam veya tatil günlerinde hastanelerin acil servislerine başvuran vatandaşlarımız, hem acil servislerde gereksiz yoğunluğa sebep oluyor, hem de boş yere mesai saatinin bitmesini bekleyerek yine de muayene katılım payı ödüyorlar.”

HASTANELERDE RENKLER VE KATILIM PAYLARI

KIRMIZI ALAN: Bu alan ambulansla gelen öncelikli hastaları örneğin Trafik kazaları, kalp krizi, beyin kanaması şüphesi, ciddi solunum zorluğu, kesici-delici alet yaralanmaları gibi aciliyeti yüksek hastalar içindir. Bu alan muayene katılım ücreti olmayan tek alandır.

SARI ALAN: Kişinin geçirdiği bir kaza, travma, kırık vakaları, karın ağrısı çekenler gibi müdahalesi beklemeye müsait olan hastalar içindir. Sarı alana yönlendirilen hastalar, müdahaleden önce bir süre bekleyebilirler. Bu alandan muayene katılım ücreti alınır.

YEŞİL ALAN: Grip, ateşli hastalar, ayakta yürüyerek gelen mide bulantısı çeken hastalar gibi aciliyeti olmayan hastalardır. Bu kişilerden de muayene katılım ücreti alınır.