Haber Konseyi | Doğru Tarafsız Gazetecilik

Nöbetçi eczanelerdeki yoğunluğa açıklama geldi

Nöbetçi eczanelerdeki yoğunluğa açıklama geldi
0 views
05 Ocak 2022 - 9:32

Nöbetçi eczanelerdeki yoğunluğa açıklama geldi

Nöbetçi eczanelerdeki yoğunluğa açıklama geldi

TÜM Eczacı İşverenler Sendikası (TEİS) Genel Başkanı Nurten Saydan, özellikle nöbetçi eczanelerde meydana gelen, gece yoğunluğunun ve kuyrukların nedenini açıklarken, “Bunun sebeplerinden biri, vatandaşların acilde muayene ücreti ödemeyeceği yanılgısına düşerek hastanelere gündüz gitmek yerine, gece acile gitmeyi tercih etmelerinden kaynaklanıyor” dedi.

Saydan, Hürriyet’e şunları söyledi:

ÜCRET YÜZÜNDEN

“Hastanelerin acil servisleri, acil sağlık hizmeti gereken durumlar; nöbetçi eczaneler ise bu servislerden gelen, hastanelerde yatan, ilacı bitmiş veya acil ilaç ihtiyacı olan hastalar için 7 gün 24 saat hizmet veriyor. Gündüzleri hasta yoğunluğu normal, ancak nöbetlerimizde salgın durumuna da bağlı olarak bu Yoğunluk artıyor. Vatandaşlarımız yanılgıya düşerek acilden giriş kaydı yapılan basit rahatsızlıklarına ilişkin müracaatlarında muayene ücreti çıkmayacağını düşünüyor. Bu da nöbetlerde ekstra bir hasta yoğunluğuna neden oluyor.

SGK mevzuatında, ‘Acil sağlık hizmetlerinden dolayı kişilerden muayene katılım payı ve ilave ücret alınmamaktadır’ maddesi bulunuyor, ancak bu, bütün acil başvurularını kapsamıyor. Hastane acillerinde üç renk mevcuttur. Sistem kapsamında acil servislerde hastalar önem sırasına göre kırmızı, sarı ve yeşil bölgelere alınmaktadır. Sadece ‘kırmızı alan’da kabul edilen hastalar muayene katılım payından muaftır. Muayene ücreti çıkmadığını zannederek gündüz poliklinik müracaatı yapmak yerine akşam veya tatil günlerinde hastanelerin acil servislerine başvuran vatandaşlarımız, hem acil servislerde gereksiz yoğunluğa sebep oluyor, hem de boş yere mesai saatinin bitmesini bekleyerek yine de muayene katılım payı ödüyorlar.”

HASTANELERDE RENKLER VE KATILIM PAYLARI

KIRMIZI ALAN: Bu alan ambulansla gelen öncelikli hastaları örneğin Trafik kazaları, kalp krizi, beyin kanaması şüphesi, ciddi solunum zorluğu, kesici-delici alet yaralanmaları gibi aciliyeti yüksek hastalar içindir. Bu alan muayene katılım ücreti olmayan tek alandır.

SARI ALAN: Kişinin geçirdiği bir kaza, travma, kırık vakaları, karın ağrısı çekenler gibi müdahalesi beklemeye müsait olan hastalar içindir. Sarı alana yönlendirilen hastalar, müdahaleden önce bir süre bekleyebilirler. Bu alandan muayene katılım ücreti alınır.

YEŞİL ALAN: Grip, ateşli hastalar, ayakta yürüyerek gelen mide bulantısı çeken hastalar gibi aciliyeti olmayan hastalardır. Bu kişilerden de muayene katılım ücreti alınır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Edin Visca’nın transferinin açıklanması artık an meselesiEdin Visca’nın transferinin açıklanması artık an meselesi
Koronavirüs Bilim Kurulu toplanıyor! Yazılı açıklama yapılacakKoronavirüs Bilim Kurulu toplanıyor! Yazılı açıklama yapılacak
FT: Enflasyon Nisan Mayıs’ta Yüzde 42’leri GörecekFT: Enflasyon Nisan Mayıs’ta Yüzde 42’leri Görecek
Ahmet Takan: Döviz Gibi Enflasyonda da Kahramanlık Masalı GeliyorAhmet Takan: Döviz Gibi Enflasyonda da Kahramanlık Masalı Geliyor
AKP’li Yönetici Zamları Eleştiren Emekliye Hayvan DediAKP’li Yönetici Zamları Eleştiren Emekliye Hayvan Dedi
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Nöbetçi eczanelerdeki yoğunluğa açıklama geldi
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Türk bayrağına çirkin saldırı! Yaptığı yanına kalmadı
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Edin Visca’nın transferinin açıklanması artık an meselesi
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Koronavirüs Bilim Kurulu toplanıyor! Yazılı açıklama yapılacak
GÜNLÜK HABER AKIŞI
FT: Enflasyon Nisan Mayıs’ta Yüzde 42’leri Görecek
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Ahmet Takan: Döviz Gibi Enflasyonda da Kahramanlık Masalı Geliyor
GÜNLÜK HABER AKIŞI
AKP’li Yönetici Zamları Eleştiren Emekliye Hayvan Dedi
GÜNLÜK HABER AKIŞI
2500 TL’lik Emekli Maaşını Büyük Devrim Gibi Veren Yandaş Medya Utanmadı
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Fox TV’den flaş ‘Maske Kimsin Sen?’ kararı! RTÜK harekete geçmişti…
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Arka Sokaklar’ın Metin’i Furkan Göksel’in sevgilisini gören manken sandı! Güzelliği hayran bıraktı…
SON DAKİKA HABERLERİ
Melis Sezen’in bacak dekolteli yeni yıl pozu Instagram’ı salladı! “Olmaz böyle güzellik”Ocak 3, 2022-3:04 pm
Michaela Astro’dan Yıllık Burç YorumlarıAralık 30, 2021-1:04 pm
FARUK TINAZ HAYATINI KAYBETTİAralık 23, 2021-3:40 pm
Borsa İstanbul’dan açıklama! Yukarı adım bugün de devam edecekAralık 21, 2021-9:14 am
Dolar ve Euro’su olanlara kötü haberAralık 21, 2021-9:11 am
Michaela Astro’ya; Kraliçe Elizabeth’ten 5 çayı randevusu !Aralık 20, 2021-4:42 pm
6.GELİN DAMAT FASHION DAY’E AVRUPAAralık 20, 2021-1:15 pm
POPÜLER FOTO GALERİLER
Tanesini 50 TL’ye aldığı el dezenfektanını 860 TL’ye sattı!
Temizlik ürünlerinde fiyat artışı!
Koronavirüsten etkilenen dünyaca ünlü isimler!
Onlar da koronavirüse yakalandı!

Hayatın Her Alanına Dair Haberler Hakkında Tarafsızca Doğru Bilgiye Ulaşmanın Yolu ! Bizi Okuyun Haberiniz Olsun !