‘Nobel liginde’ 31. sıraya yükseldik

1901 yılından bu yana verilen Nobel Ödülünü Daron Acemoğlu ile birlikte bugüne kadar 3 Türk kazandı. Yazar Orhan Pamuk, 2006 Nobel Edebiyat Ödülü’nün sahibi olurken Türk bilim insanı Aziz Sancar, 2015’te DNA onarımı ile ilgili çalışmaları nedeniyle Tomas Lindahl ve Paul Modrich ile kimya dalında Nobel Ödülü’ne layık görüldü.

Bugüne kadar 82 ülkeden kişi çeşitli dallarda Nobel ödülü kazandı. Türkiye 3 Nobel ödülüyle ‘Nobel liginde’ 31. sıraya yükseldi. 31. sırayı Beyaz Rusya, Hırvatistan, Litvanya, Meksika ve Yeni Zelanda ile paylaştı. Bunun yanında dağılmadan önce eski Yugoslavya vatandaşları da 3 Nobel ödülünün sahibi olmuştu.