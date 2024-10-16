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‘Nobel liginde’ 31. sıraya yükseldik

‘Nobel liginde’ 31. sıraya yükseldik
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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16 Ekim 2024 - 16:30

Daron Acemoğlu’nun Nobel Ekonomi Ödülüne layık görülmesiyle Türkiye’den bugüne kadar Nobel Ödülü kazanan sayısı 3’e ulaştı. Böylece Türkiye ‘Nobel liginde’ 31. sıraya yükseldi

2024 Nobel Ekonomi Ödülünü, kurumların oluşumu ve refaha etkilerine ilişkin çalışmaları nedeniyle Daron Acemoğlu, Simon Johnson ve James Robinson kazandı.

1901 yılından bu yana verilen Nobel Ödülünü Daron Acemoğlu ile birlikte bugüne kadar 3 Türk kazandı. Yazar Orhan Pamuk, 2006 Nobel Edebiyat Ödülü’nün sahibi olurken Türk bilim insanı Aziz Sancar, 2015’te DNA onarımı ile ilgili çalışmaları nedeniyle Tomas Lindahl ve Paul Modrich ile kimya dalında Nobel Ödülü’ne layık görüldü.

Bugüne kadar 82 ülkeden kişi çeşitli dallarda Nobel ödülü kazandı. Türkiye 3 Nobel ödülüyle ‘Nobel liginde’ 31. sıraya yükseldi. 31. sırayı Beyaz Rusya, Hırvatistan, Litvanya, Meksika ve Yeni Zelanda ile paylaştı. Bunun yanında dağılmadan önce eski Yugoslavya vatandaşları da 3 Nobel ödülünün sahibi olmuştu.

SıraÜlkeNobel ödülü
1ABD420
2Birleşik Krallık141
3Almanya115
4Fransa76
5İsveç34
6Japonya31
7Rusya/Sovyetler Birliği30
8Kanada28
9İsviçre25
10Avusturya25
11Hollanda22
12İtalya21
13Polonya19
14Macaristan18
15Avustralya14
16Danimarka14
17Norveç14
18İsrail13
19Belçika11
20İrlanda11
21Güney Afrika11
22Hindistan10
23Çin8
24İspanya8
25Çek Cumhuriyeti6
26Arjantin5
27Finlandiya5
28Mısır4
29Romanya4
30Ukrayna4
31Türkiye3
32Beyaz Rusya3
33Hırvatistan3
34Litvanya3
35Meksika3
36Yeni Zelanda3
37Yugoslavya (eski)3
38Bosna-Hersek2
39Şili2
40Kolombiya2
41Kıbrıs2
42Doğu Timor2
43Yunanistan2
44Guatemala2
45Liberya2
46Lüksemburg2
47Portekiz2
48Saint Lucia2
49Tunus2
50İran2
51Pakistan2
52Cezayir2
53Güney Kore2
54Bangladeş1
55Brezilya1
56Bulgaristan1
57Kosta Rika1
58Kongo Demokratik Cumhuriyeti1
59Etiyopya1
60Faroe Adaları1
61Gana1
62Hong Kong1
63İzlanda1
64Irak1
65Kenya1
66Ermenistan1
67Letonya1
68Lübnan1
69Kuzey Makedonya1
70Fas1
71Myanmar1
72Nijerya1
73Filistin1
74Peru1
75Filipinler1
76Slovenya1
77Tanzanya1
78Tibet1
79Trinidad ve Tobago1
80Venezuela1
81Vietnam1
82Yemen1

ABD 420 Nobel ödülüyle listenin zirvesinde yer alırken, bu ülkeyi 141 ödülle Birleşik Krallık ve 115 ödülle Almanya takip ediyor.

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