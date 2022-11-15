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NFC nedir, ne işe yarar? Telefonlarda NFC özelliği nasıl açılır?

NFC nedir, ne işe yarar? Telefonlarda NFC özelliği nasıl açılır?
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15 Kasım 2022 - 14:56

NFC, pek çok cihazda bulunuyor. Akıllı telefonlarda, Wifi veya mobil veri vasıtasıyla internet erişimi sağlanıyor. Ancak NFC özelliği de çeşitli alanlarda kolaylıklar sunuyor. Peki NFC nedir, ne işe yarar? Telefonlarda NFC özelliği nasıl açılır? İşte detaylar…

NFC (Near Field Communication), çoğu telefonda yer alan bir özellik. Yakın Alan İletişimi anlamına gelen bu özellikle yakında bulunan bir cihaz ile temassız olarak iletişim kurulmasını sağlar. Bununla birlikte temassız alışveriş, telefon üzerinden ödeme gibi işlemlerde de kullanılabilir.

NFC NE İŞE YARAR?

Bazı akıllı telefonlarda bulunan NFC özelliği ile cihazlar arası iki yönlü bağlantı kurulur. İki cihazın basit komut bilgilerini gönderip almasını sağlar. Bu şekilde cihazlar arası kablosuz olarak iletişim kurulur.

Ayrıca banka kartı veya kredi kartının bulunduğu mobil bankacılık uygulamasıyla NFC işlem ayarları görülebilir. Böylece ödeme anında POS cihazında kart kullanmadan ödeme yapılabilir.

NFC ÖZELLİĞİ NASIL AÇILIR?

NFC özelliğini telefonlarda kullanmak için aktif hale getirilmesi gerekiyor. Android telefonların çoğunda NFC özelliği yer almakla birlikte bazı telefonlarda da bulunmuyor.

NFC özelliğinin telefonda bulunup bulunmadığını öğrenmek için AYARLAR>KABLOSUZ AĞLAR >BAĞLANTILAR>DİĞER BAĞLANTILAR sekmeleri takip edilerek kontrol edilebilir ve aktif hale getirerek kullanmaya başlayabilirsiniz.

 

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