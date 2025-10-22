Elif Buse Doğan’dan Ebru Gündeş İddialarına Sert Yanıt: “İftira, Gerçeği Yansıtmıyor”

Elif Buse Doğan, son günlerde magazin gündemini meşgul eden “Ebru Gündeş’in yuvasını yıktı” iddialarına açıklık getirdi. Ünlü şarkıcının eski eşi Murat Özdemir ile aşk yaşadığı yönündeki söylentilere ilk kez yanıt veren Doğan, söz konusu iddiaların tamamen asılsız olduğunu belirtti.

🎤 İddiaların Kaynağı ve Doğan’ın Açıklaması

İddialara göre, Ebru Gündeş, kendisinden 12 yaş küçük olan Murat Özdemir ile Şubat 2024’te Dubai’de nikâh masasına oturmuş, ancak evlilikleri kısa sürede sona ermişti. Boşanmanın ardından Murat Özdemir’in şarkıcı Elif Buse Doğan ile yakınlaştığı iddiaları ortaya atılmış ve magazin basınında geniş yer bulmuştu. Hatta bazı haberlerde, Özdemir’in Doğan’ın sahne aldığı mekânları takip ettiği öne sürülmüştü.

Bu söylentilere yanıt veren Elif Buse Doğan, açıklamasında, Murat Özdemir ile tanışmasının yalnızca 10 gün önce gerçekleştiğini vurguladı ve “Özel hayatımla ilgili bugüne kadar hiçbir zaman konuşmadım, konuşmak istemememe rağmen açıklama yapmak zorunda bırakılıyorum” ifadelerini kullandı.

📢 İftira ve Yasal Haklar

Doğan, çıkan haberlerin tamamını yalanlayarak şunları söyledi:

“Haberlere konu olan kişi ile on gün önce arkadaş grubum aracılığıyla tanıştığım doğrudur. Bunun dışında yazılan ve paylaşılan tüm iddialar tamamen yalandır ve hiçbir şekilde gerçeği yansıtmamaktadır. Aile kurumuna ve geleneksel değerlere sonuna kadar bağlı biri olarak, ‘boşanmaya sebep olduğum’ yönündeki iftiraları ortaya atan ve iddialarını ispatlayamayan herkes hakkında yasal süreci sonuna kadar sürdüreceğimi kamuoyuna bildiririm.”

💬 Magazin Dünyasında Yankıları

Elif Buse Doğan’ın açıklaması, sosyal medyada geniş yankı bulurken, magazin dünyasında gündemden düşmeyen iddiaların hukuki sürece taşınacağı ve asılsız haberlerin önüne geçileceği mesajı verildi.

Özetle, Doğan, özel hayatına dair çıkan tüm haberleri yalanlarken, hukuk yoluyla haklarını koruyacağını duyurmuş oldu. Bu açıklama, magazin medyasında dolaşan “Ebru Gündeş’in yuvasını yıktı” iddialarını ilk kez resmi olarak çürütmüş oldu.