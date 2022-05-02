ESMA ER’DEN TARKAN SÜRPRİZİ

Tarkan’ın en beğenilen slowlarından “Gitme”yi yeniden yorumlayan Esma
Er iddialı: “Her yiğidin harcı değil”
Kısa süre önce yayınladığı “Bi’tek Aşk” şarkısıyla başarılı bir dönem
geçiren Esma Er, “Covers” adlı projede Tarkan’ın “Aacayipsin”
albümünde yorumladığı Ümit Sayın imzalı “Gitme” şarkısını coverladı.
En beğenilen Tarkan slowları arasında yer alan “Gitme”yi yeniden
yorumlamanın cesaret istediğini söyleyen Esma Er, “Bir Tarkan
şarkısını yeniden yorumlayabilmek her yiğidin harcı değil. En
anlaşılır tabirle Tarkan şarkısı coverlamak ‘Güçlü bir Ses, Özgüven ve
Tecrübe’ ister diyebilirim” yorumunda bulundu.