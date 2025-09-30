  1. Haberler
  Nejat İşler'e Kafa Atan Muhabirin Akıbeti Belli Oldu

Nejat İşler'e Kafa Atan Muhabirin Akıbeti Belli Oldu

Ünlü oyuncu Nejat İşler, mekân çıkışında gazetecilerle yaşadığı tartışma sırasında sinirlenerek küfretti. Bu sırada gazeteci Tarık Eker, İşler’e kafa attı. Olayın görüntülerinin sosyal medyada yayılması sonrası Beyaz TV, Eker ile yollarını ayırdı.

Eker’den Özür Açıklaması

Kavgadan sonra sosyal medya hesabından açıklama yapan Tarık Eker, olayın perde arkasını anlattı ve özür diledi. Eker, Nejat İşler’in kendisine ve kızına küfrettiğini, bu nedenle sinirlerine hakim olamayarak tepki verdiğini söyledi.

MGD’den Açıklama

Magazin Gazetecileri Derneği (MGD) ise olayla ilgili yazılı bir açıklama yayınladı. Açıklamada, muhabirin ısrarcı tutumunun gazetecilik mesleğinin onurunu zedelediği ve etik dışı olduğu belirtildi. İşler’in kullandığı küfürlü dil ve şiddete varan davranışların da kabul edilemez olduğu vurgulandı.

MGD, gazetecilerin her koşulda muhatabının iradesine saygı göstermesi gerektiğini hatırlatarak, mesleğin saygınlığını korumak için etik habercilikten yana tavrını sürdüreceğini açıkladı.

