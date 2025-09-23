  1. Haberler
  3. CNN Türk, Hürriyet ve Milliyet Siber Saldırıya Uğradı

Demirören Medya Grubu’na bağlı CNN Türk, Hürriyet ve Milliyet internet siteleri, akşam saatlerinde gerçekleşen siber saldırıyla kullanıcıların erişimine kapandı. Siteye girenler, ‘Siberislam’ imzalı bir mesaj ile karşılaştı.

Mesajda Neler Yer Aldı?

Saldırıda, “Vatan hainliği” suçundan idam edilen Şeyh Said ve Kassam Tugayları Komutanı Ebu Ubeyde’nin isimlerinin yer aldığı bir metin yayınlandı. Bu durum, sitelerin kısa süreliğine erişilemez olmasına yol açtı.

Siteler Yeniden Aktif

Saldırı kısa sürede giderilirken, CNN Türk, Hürriyet ve Milliyet’in siteleri yeniden aktif hale geldi. Yetkililerden olayla ilgili detaylı açıklama bekleniyor.

