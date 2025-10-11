İbrahim Tatlıses, Hülya Avşar’ın doğum gününü sosyal medyadan kutladı

Türk müziğinin efsane isimlerinden İbrahim Tatlıses, ünlü sanatçı Hülya Avşar’ın doğum gününü unutmadı. 10 Ekim’de 62 yaşına basan Avşar için Tatlıses, sosyal medya hesabından samimi bir paylaşım yaptı ve yıllara dayanan dostluğunu bir kez daha gözler önüne serdi.

Ortak geçmiş ve unutulmaz projeler

Hülya Avşar ve İbrahim Tatlıses, yıllar boyunca hem müzik hem de sinema alanında bir araya gelmişti. İkili, “Mavi Mavi”, “Ayşem”, “Hülya” ve “Aşıksın” gibi unutulmaz filmlerde birlikte rol alarak Türk sinema ve müzik tarihine damga vurmuştu. Bu projeler, ikilinin arasındaki güçlü dostluğun temellerini oluşturmuş ve yıllar geçse de halkın hafızasında canlılığını korumuştu.

Tatlıses, Hülya Avşar’ın doğum günü için paylaştığı gönderisinde, birlikte çekildikleri fotoğrafları derledi ve altına şu notu düştü:

“İyi ki doğdun benim canım. İbo sana kurban olsun”

Bu paylaşım, sosyal medya kullanıcıları tarafından büyük ilgi gördü ve kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı.

Tatlıses’ten övgü dolu sözler

İbrahim Tatlıses, geçmişte de Hülya Avşar’a olan hayranlığını sıkça dile getirmişti. Ünlü sanatçı, Avşar’ın kendisini sürekli aradığını ve dostane ilişkilerini hep sıcak tuttuğunu ifade ediyor. Bu yakınlık ve karşılıklı saygı, hem hayranlar hem de medyada sıkça gündeme geliyor.

Tatlıses’in paylaşımı, iki sanatçının yıllara dayanan dostluğunu bir kez daha gözler önüne sererken, hayranları da yorumlarda bu güzel dostluğa övgüler yağdırdı.

Hülya Avşar’ın yeni yaşı ve sosyal medya ilgisi

62 yaşına basan Hülya Avşar, hem müzik hem de oyunculuk kariyerinde uzun yıllardır aktif ve üretken bir isim olarak biliniyor. Sosyal medya paylaşımları ve doğum günü mesajları, sanatçının takipçileri tarafından büyük ilgi görüyor. Tatlıses’in bu samimi kutlaması, Avşar’ın doğum gününü daha özel kıldı ve hayranlar tarafından yoğun şekilde paylaşıldı.