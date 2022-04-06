Müjde Uzman’dan Oğuzhan Uğur Açıklaması!

Bugüne kadar dört kez ayrıldıkları ve geçtiğimiz günlerde “birlikteliklerine beşinci kez şans verdikleri” yönündeki haberlerle dikkat çeken ikiliden Uzman, Oğuzhan Uğur itirafında bulundu ve son dönemde ortalarda görünmemesinin sebebini açıkladı.

Her perşembe Instagram’dan canlı gerçekleşen ‘Mert Vidinli’yle Sıkıştıran Sorular’ programının bu haftaki konuğu Müjde Uzman oldu.

“ARKADAŞLARIM BANA MÜJDAT DER”

Bir takma adı olduğunu söyleyen oyuncu, “Arkadaşlarım bana ‘Müjdat’ der. Bu isim bana o kadar yapıştı ki birbirini tanımayan farklı arkadaş gruplarım bile bu şekilde sesleniyor. Sebebini gerçekten bilmiyorum. Kaşımdan mı, gözümden mi, ses tonumdan mı bilinmez ama arkadaşlarım arasında Müjdat derler” itirafında bulundu.

“YAPTIĞIM YUMURTALAR MEŞHURDUR”

Mutfakla ilişkisinden bahseden Uzman, “Normalde yemek yemeyi, yapmaya tercih ederim. Çoğu insan gibi ben de pandemiyle beraber mutfağa daha sık girmeye başladım. Mükemmel kahvaltı hazırlarım, özellikle yumurtalarım çok meşhurdur. Omleti pizza gibi yaparım, menemenin içine ne varsa doldururum. Zaten kahvaltı insanıyım. Akşam yemeğinde bile iki yumurta kırıp, ekmek banarak yiyebilirim. Yumurta haricinde kek ve sulu ev yemeklerinde de iyiyim ama pasta börek yapamıyorum” şeklinde konuştu.

“IT SERVİS OLACAK KADAR TEKNİK KONULARDA İYİYİM”

Müjde Uzman, “Oyunculuk dışında yeteneğin var mı?” sorusuna, “Teknik konularda çok iyiyim. Her şeyi çok iyi tamir ederim. Belki de arkadaşlarım bu yüzden bana Müjdat diyordur. Bu yeni çıkan bir teknoloji ürünü de olabilir, eski bir radyoda olabilir. Bir şekilde tamir edebiliyorum. Hatta bunu uzaktan yapabiliyorum. Ben bir IT Servis olabilirmişim” yanıtını verdi.

“GEREKİRSE BEDEL ÖDERİM AMA ADALETSİZ DAVRANMAM”

Kendinde beğendiği ve beğenmediği özelliklerinden bahseden oyuncu, beğenmediği özelliği için, “Faydasını görmemle beraber aşırı planlı olmayı ve bunu başkalarından da isteme özelliğimi sevmiyorum. Çünkü bu durum bazen dayatma yapıyormuşum gibi oluyor ve sıkıntı yaratabiliyor. Karşımdaki insana haksızlık yapıyormuşum gibi hissediyorum” dedi. Adaletli oluşunu çok beğendiğini belirten 37 yaşındaki güzel, “Asla kendimi bir durum ya da hissin önüne koymam. Elimi taşın altına her zaman koyarım. Gerekirse çileyi çeker, bedelini de öderim ama hiç kimseye adaletsiz davranamam” ifadelerini kullandı.

“OĞUZHAN İLE 10 AYDIR ÇOK TATLI BİR İLİŞKİMİZ VAR”

Son dönemde hayatında neler olduğundan bahseden Uzman, “Pandemi sebebiyle uzun bir süre setlere ara vermiştim ancak ‘Evlilik Hakkında Her Şey’ isimli dizideki konuk oyunculuğum ile yeniden ekranlara döndüm. Bu set ortamı benim için de bir hatırlatma oldu diyebilirim. Uzak kalınca özlediğimi fark ettim. Şu an bir proje yok. Bunun dışında 10 aydır Oğuzhan ile ilişkimiz çok tatlı ilerliyor. Bu sebeple de bir süredir ortalarda yoktum. Seyahat etmeyi çok sevdiğimden dolayı kendisiyle beraber şehir dışında konserlere gidiyorum” açıklamasını yaptı.

“KORKULARIMIN ÜZERİNE MUHAKKAK GİDERİM”

En büyük fobisi sorulan oyuncu, “Korkularımın üzerine mutlaka giderim. Bir şey yapma fikrim gelirse onu yapmazsan çatlarım. Şu an en büyük hayalim bungee jumping yapmak. Hatta geçen yaz Hayko Cepkin bunu teklif etti. O günden beri aklımda. Bir hedef koyup onu başarabilmek, kendi sınırlarını zorlamak çok önemli. İnsan yaş aldıkça yeni bir şeyler yapmak, sınırlı konfor alanından çıkmak istiyor” dedi.

“KISA VE KIRMIZI SAÇLI BİR VJ’LİK DÖNEMİM OLDU”

Ünlü olmadan önce ne yaptığını anlatan Müjde Uzman, “20 yaşında üniversite öğrencisiyken Dream TV’de VJ’lik serüvenim oldu. Orası benim ilk iş deneyimimdir. O zamanlar VJ’lik çok havalıydı. Benim de saçlarım kısa ve kırmızıydı. Çok mutluydum. Müzik dinleyerek, eğlenerek hatta kulislere girerek çalışıyor ve para kazanıyordum” şeklinde konuştu.

“SABAH İNSANI OLMAYI ÇOK SEVİYORUM”

Oyuncu, günün çok değerli ve kaçırılmaması gerektiğini söyledi: Kesinlikle gündüz, hatta sabah insanıyım. Tabi bu zamanla oldu. Gençken ben de gece hayatını çok severdim. Zaman geçip, yaş aldıkça günü kaçırdığımı fark ettim. Gün, o kadar da kısa bir şey değil, yapacak çok şey var. Bir de bu durum biraz kalabalığı sevmem ile alakalı. Ben istediğim zaman sosyalim. İnsanların az olduğu bir zaman dilimini deşarj olmam için yaşamam gerekiyor. Bu da sabah saatlerinde mümkün. Şimdi olmasa da bir zamanlar saat 6’da 7’de güne başlıyordum. İlişki de fedakârlık gerektiriyor tabi. Oğuzhan gececi, ben sabahçı. Birlikte orta yolu bulmaya çalışıyoruz.

RICKY MARTIN İLE TANIŞMA HİKAYESİ

“Kırmızı halıda kimle yürümek istersin?” sorusuna Müjde Uzman, “Ricky Martin’i çok seviyorum. Onunla kırmızı halıda yürümeyi çok isterdim. Kendisiyle tanışma hikayem var hatta. 2011’de Türkiye’ye geldiği dönemde çok heyecanlandım ve kendisini görmek için çok uğraştım. VJ’lik yaptığımdan dolayı tüm organizatörleri tanıyordum ve bir şekilde bu organizasyonda çalışmak için çabaladım. Dikkatinizi çekerim tanışmak için değil, çalışmak için. Çünkü çalışmak daha uzun soluklu olacaktı. Sonunda başardım ve ekibe girdim. Kuruçeşme’de kulisinden ve kendisinden sorumlu kişi oldum. Akabinde Bursa konserinde de yanındaydım. 2016’da Ayşe Hatun Önal ile Antalya’da şarkı söyledi, oraya da gittim. En son Las Vegas’ta konserine gittim ve yine görüştüm. Bu da böyle başlı başına bir anı işte” cevabını verdi.

“EKRAN KORUYUCU İÇİNDEKİ MANZARAYA UÇMAK İSTERDİM”

Ünlü oyuncu, “Şu an elimde istediğim yere gidebileceğim bir uçak biletim olsaydı kesinlikle bir kuzey ülkesine gitmek isterdim. Hani dümdüz, kocaman yeşillik, akan şelale ve sadece ufacık bir kulübenin olduğu ekran koruyucuları var ya… İşte o yer ya da yerler neresiyse oraya gitmek ve sadece durmak isterdim” dedi.