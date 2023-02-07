Dünyadan arama kurtarma ekipleri Türkiye’ye geliyor

Almanya’nın ilk arama kurtarma kafilesi, Köln kentinden yola çıktı. International Search and Rescue (ISAR) tarafından organize edilen ve 41 görevli ve 7 köpekten oluşan ekip oluşan ekip Köln-Bonn Havalimanı`ndan özel uçakla Gaziantep`e hareket etti.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonunun kriz yönetimi, sivil koruma ve insani yardımlardan sorumlu üyesi Janez Lenarcic, ilk etapta ekip gönderecek ülkelerin Hollanda, Polonya, Romanya, Hırvatistan, Bulgaristan, Yunanistan, Çekya, Fransa, İtalya ve Macaristan olduğunu söyledi.

KAYNAK:www.gazeteduvar.com.tr