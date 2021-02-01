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Muhalefet Erdoğan’a Karşı Birleşiyor

Muhalefet Erdoğan’a Karşı Birleşiyor
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25 Ekim 2021 - 14:01

New York Times, Türkiye’de muhalefetin Cumhurbaşkanı Erdoğan’a karşı giderek daha bileşik bir cephe oluşturmaya başladığını yazdı.

ABD’nin en tanınan yayınlarından New York Times, Türkiye’de muhalefetin AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a karşı giderek daha bileşik bir cephe oluşturmaya başladığını ifade etti.

Gazetenin İstanbul Büro Şefi Carlotta Gall, 6 muhalefet partisinin bir sonraki seçimi cumhurbaşkanlığı sistemine yönelik bir referanduma dönüştürmeye başladığını ifade etti.

Gall, “Parlamenter sisteme dönüşü gündemlerinin ana maddesi yaparak muhalefet, tartışmayı Türkiye demokrasisinin kötüleşen durumuna çekmeye çalışıyor” yorumunda bulundu.

Analizde; Rusya, Çekya ve Macaristan gibi otoriterliğe yatkın liderlere sahip başka ülkelerde de muhalefetin iktidar karşısında birleşmeye başladığına dikkat çekti.  Gall, Çekya’da merkez sağ partilerin birleşerek Başbakan Andrej Babis’i yendiğini hatırlatarak, “Şimdi sıra Türkiye’de olabilir” ifadelerini kullandı.

Gall, anketlerin de Erdoğan için iç açıcı sonuçlar göstermediğini ifade etti.

Gazeteci Aslı Aydıntaşbaş haber için yaptığı değerlendirmede, “Momentum, muhalefetin yanındaymış gibi duruyor” derken, Türkiye’de Erdoğan sonrası dönemin konuşulmaya başladığını dile getirdi.

Erdoğan’ın kazanma şansı hiç yokmuş gibi davranmanın yanlış olacağını belirten Aydıntaşbaş, ekonominin toparlanmaya başlaması ve muhalefeti bölecek bir manevranın AKP liderinin iktidara tutunmasını sağlayabileceğini dile getirdi.

Gall, analizinde muhalefet partilerinin görüş farklılıkları olsa da, hepsinin hedefinin 2023’te Erdoğan’a karşı bir alternatif oluşturmak olduğu değerlendirmesinde bulundu.

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