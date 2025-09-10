  1. Haberler
  Morgan Stanley'den Türkiye İçin Faiz ve Enflasyon Tahmini

Morgan Stanley’den Türkiye İçin Faiz ve Enflasyon Tahmini

ABD’li yatırım bankası Morgan Stanley, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) faiz politikasında kademeli indirimler yapacağını öngördü. Kurum, politika faizinin 2025 sonunda %37, 2026 sonunda ise %26 seviyesine gerileyebileceğini belirtti.

OVP VE EKONOMİK TOPARLANMA

Bankanın raporuna göre, açıklanan Orta Vadeli Program (OVP) ekonomik şoklara karşı direnç sağlayacak, para ve maliye politikalarındaki süreklilik ise toparlanmayı destekleyecek. OVP’nin enflasyonla mücadelede büyümede ılımlı yaklaşım ve kademeli mali konsolidasyon öngördüğü vurgulandı.

ENFLASYON BEKLENTİLERİ

Morgan Stanley, 2025 sonu enflasyon tahminini %30, 2026 sonu tahminini ise %21 olarak açıkladı. Kurum, hizmet enflasyonundaki yapışkanlık ve yüksek beklentiler nedeniyle hedeflerin yavaş gerçekleşebileceğini belirtti.

DÖVİZ VE FAİZ POLİTİKASI

TCMB’nin rezervler, faiz oranları ve makro ihtiyati araçlar sayesinde döviz istikrarını destekleyebileceğini öngören Morgan Stanley, yatırımcılar için kısa vadeli dolar/TL işlemlerinin öne çıkabileceğini ifade etti. Faiz indirimleriyle birlikte reel faizlerin nispeten yüksek kalacağı belirtildi.

Morgan Stanley’den Türkiye İçin Faiz ve Enflasyon Tahmini
