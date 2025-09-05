Çalışanlara Büyük Destek: Evlenecek Olana 3, Çocuk Sahibi Olana 2 Maaş

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD), Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile yürüttüğü “Aile Dostu İş Yeri Projesi” kapsamında çalışanlara büyük bir maddi destek sunuyor. Proje kapsamında evlenecek olan çalışanlara 3 net asgari ücret, çocuk sahibi olanlara ise 2 net asgari ücret hibe edilecek. Destekler Gelir Vergisi ve SGK priminden muaf tutulacak.

Yaklaşık 1 milyar TL’lik ekonomik katkı sağlaması beklenen projede, 1.025 üye firmanın katılımıyla 300 bini aşkın çalışana ulaşılması hedefleniyor.

MÜSİAD Genel Başkanı Burhan Özdemir, imza töreninde yaptığı açıklamada, “Çalışanlarımızın gözlerindeki kaygıyı, sevince dönüştürmek için bu projeyi hayata geçirdik. Yeni evlenecek veya çocuk sahibi olacak çalışanlarımızı sadece sözde değil, fiilen de destekliyoruz” ifadelerini kullandı.

Özdemir, kampanyaya kısa sürede güçlü bir geri dönüş alındığını ve destek kapsamının daha da genişletileceğini belirtti. Proje, çalışanların aile kurma ve çocuk sahibi olma sürecindeki ekonomik kaygılarını azaltmayı hedefliyor.