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MİT’ten Sincar’da operasyon: Burhan Piçak Türkiye’ye getirildi

MİT’ten Sincar’da operasyon: Burhan Piçak Türkiye’ye getirildi
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21 Ekim 2022 - 11:13

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), düzenlediği operasyonla Irak’ın kuzeyindeki Sincar’da PKK/KCK’nın suikast biriminde sözde komutan olarak faaliyet yürüten Burhan Piçak’ı Türkiye’ye getirdi.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, MİT, Irak’ta yürüttüğü çalışma sonucunda, PKK/KCK’nın suikast biriminde ve Musul Sincar’da sözde komutan olarak faaliyet gösteren Canşer-Laşer kod adlı Burhan Piçak’ı Türkiye’ye getirdi.

Terörist Piçak’ın 2015’te Diyarbakır’ın Lice ilçesinden Suriye’ye geçerek PKK/YPG’ye katıldığı ve Suriye’deki YPG kamplarında eğitim aldığı belirtildi.

Suriye’nin kuzeyinde 2019’da gerçekleştirilen Barış Pınarı Harekatı’na karşı örgütün sözde operasyon taburunda faaliyet yürüttüğü belirlenen Piçak’ın, 2019-2020 yıllarında Suriye’nin Tabka bölgesinde bulunduğu, 2020 yılı sonunda Sırrin’deki sözde akademide uzman suikast eğitimi aldığı ve örgüt tarafından suikast biriminde görevlendirildiği tespit edildi.

Piçak’ın daha sonra Irak’ın Musul kentine bağlı Sincar’da sözde komutan olarak faaliyet yürüttüğü öğrenildi.​​​​​

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MİT’ten Sincar’da operasyon: Burhan Piçak Türkiye’ye getirildi
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