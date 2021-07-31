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Milli Okçumuz Mete Gazoz, Finale Çıktı!

Milli Okçumuz Mete Gazoz, Finale Çıktı!
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31 Temmuz 2021 - 10:26
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2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları’nda milli okçumuz Mete Gazoz, finale yükseldi.

Milli Okçumuz Mete Gazoz, Finale Çıktı!

Yumenoshima Okçuluk Alanı’nda 29 Temmuz Perşembe günü yapılan ilk tur maçında Lüksemburglu Jeff Henckels’i, ikinci tur müsabakasında ise Avustralyalı Ryan Tyack’ı yenen milli okçumuz Mete Gazoz, son 16 turuna yükselmişti.

Çeyrek final için mücadele eden milli okçu, son 16 turunda Avustralyalı Taylor Worth ile karşı karşıya geldi. aça ağırlığını koyan ve motivasyonunu üst seviyede tutan Mete, sonraki 3 seti 2-0’lık skorlarla aldı. Maçı 7-1 kazanan 22 yaşındaki Gazoz, çeyrek finale kaldı. Gazoz, çeyrek finalde kariyerinde 3 olimpiyat madalyası bulunan Brady Ellison’u 7-3 yenerek yarı finale yükseldi.

Milli okçumuz, 10.00’da gerçekleştirilen yarı final mücadelesinde Takaharu Furukawa’yı 7-3 mağlup ederek finale çıktı ve madalya almayı garantiledi.

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