MHP’li Feti Yıldız’dan Selahattin Demirtaş Açıklaması

MHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Feti Yıldız, tutuklu bulunan HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın tahliye süreci ve AİHM kararları hakkında açıklamalarda bulundu. Yıldız, özellikle Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) tarafından verilen ihlal kararlarının Türkiye’de bağlayıcı olduğunu vurgularken, Anayasa’nın 90. maddesi çerçevesinde devletin ve mahkemelerin bu kararlar doğrultusunda hareket etmek zorunda olduğunu belirtti. Yıldız, aynı zamanda Türkiye’de genel af uygulamasının şartlarının mevcut olmadığını, ancak cezaların indirilmesi, infaz düzenlemeleri ve eşitlik ilkesine dayalı alternatif yöntemlerin gündeme alınabileceğini ifade etti.

Selahattin Demirtaş, Kobani davası kapsamında 42 yıl hapis cezasına çarptırılmış ve Kasım 2016’dan bu yana tutuklu bulunuyor. AİHM, 8 Temmuz’da Demirtaş hakkında yeni bir ihlal kararı vermiş, ancak Ankara 22. Ağır Ceza Mahkemesi, bu karara rağmen tahliye talebini reddetmişti. Demirtaş’ın avukatı, AİHM kararının üçüncü ay dönümüne kadar hükümet tarafından itiraz edilmemesi durumunda kararın kesinleşeceğini ve Demirtaş’ın serbest bırakılmasını gerektireceğini belirtmişti.

Yıldız, açıklamalarında hukuki sürecin önemine işaret ederek, “AİHM kararları, Anayasamızın 90. maddesi gereği doğrudan bağlayıcıdır. Bu nedenle devletin ve ilgili mahkemelerin gerekli adımları atması zorunludur. Ancak Türkiye’de genel af uygulamasının hukuki şartları bulunmamaktadır. Bunun yerine ceza indirimi, infaz düzenlemeleri ve eşitlik ilkesine dayalı adımlar gündeme alınabilir” dedi. Ayrıca Yıldız, sürecin siyasi ve hukuki boyutlarının dikkatle izlenmesi gerektiğini belirterek, Türkiye’de hukuk devleti anlayışı çerçevesinde atılması gereken adımların elzem olduğunu vurguladı.

Demirtaş’ın durumu, hem ulusal hem de uluslararası hukuk bağlamında yakından takip edilen bir konu olarak öne çıkıyor. Yıldız’ın açıklamaları, AİHM kararlarının uygulanabilirliği, infaz ve ceza düzenlemelerinin durumu ile genel af tartışmalarını yeniden gündeme taşıdı. Uzmanlar, mahkemelerin alacağı kararların Türkiye’de hukuk sistemi ve siyasi dengeler açısından önemli bir sınav niteliği taşıdığını ifade ediyor. Yıldız’ın açıklamaları, MHP’nin konuya yaklaşımını ve Türkiye’deki yasal süreçlerin nasıl işletileceğine dair ipuçları sunuyor.

Özetle, Selahattin Demirtaş’ın tahliye süreci hem hukuki hem de siyasi açıdan tartışmalı bir konu olmaya devam ederken, MHP’den yapılan bu açıklamalar, kararın uygulanması ve olası hukuki çözümler hakkında kamuoyuna net bir çerçeve sunuyor. Bu süreç, Türkiye’de AİHM kararlarının yerel hukuk sistemine yansıtılması ve infaz düzenlemelerinin nasıl işletileceği açısından yakından izleniyor.