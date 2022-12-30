MetroPOLL’den yılın son anketi! Erdoğan, 4 aday karşısında kaybediyor

MetroPoll Araştırma’nın son anketine göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci tura kalması halinde 4 aday karşısında seçimi kaybediyor.

Prof. Özer Sencar’ın sahibi olduğu MetroPoll Araştırma, yılın son anketini tamamladı. Araştırmada, cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci tura kalması halinde adayların ne kadar oy alacakları ölçüldü.