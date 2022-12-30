Haber Konseyi | Doğru Tarafsız Gazetecilik

MetroPOLL’den yılın son anketi! Erdoğan, 4 aday karşısında kaybediyor

MetroPOLL’den yılın son anketi! Erdoğan, 4 aday karşısında kaybediyor
3 views
30 Aralık 2022 - 14:54

MetroPoll Araştırma’nın son anketine göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci tura kalması halinde 4 aday karşısında seçimi kaybediyor.

MetroPOLL’den yılın son anketi! Erdoğan, 4 aday karşısında kaybediyor - Sayfa 1

Prof. Özer Sencar’ın sahibi olduğu MetroPoll Araştırma, yılın son anketini tamamladı. Araştırmada, cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci tura kalması halinde adayların ne kadar oy alacakları ölçüldü.

MetroPOLL’den yılın son anketi! Erdoğan, 4 aday karşısında kaybediyor - Sayfa 2

Gazeteci İsmail Saymaz’ın bugünkü yazısında paylaştığı anket sonuçları şöyle:

MetroPOLL’den yılın son anketi! Erdoğan, 4 aday karşısında kaybediyor - Sayfa 3

Erdoğan ile Mansur Yavaş yarışırsa:

Erdoğan yüzde 36, Yavaş yüzde 51.2 oy alıyor.

Geçen ay ise bu rakam yüzde 39.7’ye yüzde 46.4’tü.

Erdoğan 3.7 puan düşerken, Yavaş ile 4.8 puan yükseldi.

Bu ay kararsızlar, protesto oy ve fikir belirtmeyenler yüzde 12.9’u buluyor.

MetroPOLL’den yılın son anketi! Erdoğan, 4 aday karşısında kaybediyor - Sayfa 4

Erdoğan ile Ekrem İmamoğlu yarışırsa:

Erdoğan yüzde 38.2, İmamoğlu yüzde 50.6 oy alıyor.

Geçen ay bu rakam yüzde 42’ye yüzde 42.9’du.

Erdoğan 4.2 puan düşerken, İmamoğlu 7.7 puan yükseldi.

Kararsızlar, protesto oy ve fikir belirtmeyenler yüzde 11.1’de kalıyor.

MetroPOLL’den yılın son anketi! Erdoğan, 4 aday karşısında kaybediyor - Sayfa 5

Erdoğan ile Kemal Kılıçdaroğlu yarıştığında:

Erdoğan yüzde 40.1, Kılıçdaroğlu yüzde 44.9 oy alıyor.

Geçen ay bu rakam yüzde 44.5’e yüzde 39.4’tü.

Erdoğan 4.3 puan düşerken, Kılıçdaroğlu da 5.1 puan yükseldi.

Kararsızlar, protesto oy ve fikir belirtmeyenler yüzde 15’e çıkıyor.

MetroPOLL’den yılın son anketi! Erdoğan, 4 aday karşısında kaybediyor - Sayfa 6

Erdoğan ile Meral Akşener yarıştığında:

Erdoğan yüzde 41.1, Akşener yüzde 42.9 oy alıyor.

Kararsızlar, protesto oy ve fikir belirtmeyenler yüzde 16.

MetroPOLL’den yılın son anketi! Erdoğan, 4 aday karşısında kaybediyor - Sayfa 7

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Esra Ezmeci’nin tavsiyesi ortalığı ayağa kaldırdı! “Pamuğa bu yağı damlatıp…”Esra Ezmeci’nin tavsiyesi ortalığı ayağa kaldırdı! “Pamuğa bu yağı damlatıp…”
Can Dündar ‘Terör listesi’ne ‘gri’ kategoriden girdiCan Dündar ‘Terör listesi’ne ‘gri’ kategoriden girdi
Doğalgazdan sonra elektriğe de indirim geldiDoğalgazdan sonra elektriğe de indirim geldi
Victoria’s Secret’ın esmer güzeli meleğinden çıplak poz!Victoria’s Secret’ın esmer güzeli meleğinden çıplak poz!
Hayalet Gemi: Bermuda’nın ötesinde bulundu! ‘Umarım içeride ceset yoktur’Hayalet Gemi: Bermuda’nın ötesinde bulundu! ‘Umarım içeride ceset yoktur’
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Aydın’da restoranda patlama: 7 kişi hayatını kaybetti! Bakan Bozdağ’dan açıklama: 1 kişi gözaltında
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Esra Ezmeci’nin tavsiyesi ortalığı ayağa kaldırdı! “Pamuğa bu yağı damlatıp…”
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Gülben Ergen’in eski eşi Erhan Çelik’e açtığı tazminat davasında karar çıktı
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Can Dündar ‘Terör listesi’ne ‘gri’ kategoriden girdi
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Saraçhane mitingi şoku! Akşener’in yüzde 3.5’ini Ekrem İmamoğlu aldı!
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Doğalgazdan sonra elektriğe de indirim geldi
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Victoria’s Secret’ın esmer güzeli meleğinden çıplak poz!
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Yılbaşı ekranında reyting savaşı… 50 kişilik dev kadro
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Netflix, 2022’nin en çok izlenenlerini açıkladı! Listede sürpriz filmler ve diziler var
GÜNLÜK HABER AKIŞI
MetroPOLL’den yılın son anketi! Erdoğan, 4 aday karşısında kaybediyor
SON DAKİKA HABERLERİ
Doğalgazdan sonra elektriğe de indirim geldiAralık 30, 2022-3:02 pm
Kılıçdaroğlu’ndan “asgari ücret” tepkisiAralık 22, 2022-4:41 pm
TÜRK-İŞ’ten asgari ücret açıklaması! ‘Geçim şartlarını karşılamıyor…’Aralık 22, 2022-4:39 pm
Merkez Bankası faiz kararını açıkladıAralık 22, 2022-4:38 pm
Benzinden sonra motorine de zam geliyorAralık 16, 2022-3:39 pm
İSPARK otopark ücretlerine rekor zam!Aralık 16, 2022-3:37 pm
METROCITY YANGIN SON DAKİKA.Aralık 16, 2022-1:13 pm
POPÜLER FOTO GALERİLER
Tanesini 50 TL’ye aldığı el dezenfektanını 860 TL’ye sattı!
Temizlik ürünlerinde fiyat artışı!
Koronavirüsten etkilenen dünyaca ünlü isimler!
Onlar da koronavirüse yakalandı!
Anadolu Efes EuroLeague Final Four’da finale yükseldi!
Sivasspor – Kayserispor kupa finalinde seramoniye damga vuran olay!
Fiyatlar tırmanışa geçti: Altında 2 çarpan etkisi!

Hayatın Her Alanına Dair Haberler Hakkında Tarafsızca Doğru Bilgiye Ulaşmanın Yolu ! Bizi Okuyun Haberiniz Olsun !