AK Partili adaydan jandarma komutanına küfür! ‘Canlı yayındayız’ diye uyarılınca…

Niğde’nin Hacıabdullah beldesinden aday olan AK Partili Babaoğlan Altun, konuşmasında jandarma komutanına küfretti.
AK Parti’nin 31 Mart 2024’teki yerel seçimlerde Niğde’nin Hacıabdullah beldesinden belediye başkan adayı gösterdiği Babaoğlan Altun, jandarma komutanına küfretti.
Sözcü’den İsmail Saymaz’ın haberine göre; Altun, belde sakinlerini bir mekâna toplayıp konuşma yaptı.
Altun’un konuşması bir sosyal medya uygulamasından canlı olarak yayınlandı.
Elinde mikrofon olan ve ayağa kalkan Babaoğlan Altun, konuşması sırasında jandarma komutanına “o…. ç…..” dedi.
“HAK ETTİ”
Toplantıya katıların bu ifadeye tepki göstermesi üzerine Altun, “Hak etti” ifadesini kullandı.