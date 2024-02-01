TGC’den usta gazeteci için başsağlığı mesajı

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Üyesi, Sürekli Basın Kartı sahibi gazeteci-yazar Selma Selçuker 31 Ocak 2024 Çarşamba günü vefat etti.
Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu Selma Selçuker’in vefatının ardından başsağlığı mesajı yayınladı. Mesajda “Uzun yıllar gazetecilik mesleğine başarıyla hizmet veren üyemiz Selma Selçuker’i kaybetmenin üzüntüsü içindeyiz. Meslektaşımızın ailesine ve basın topluluğumuza başsağlığı diliyoruz” denildi.
Selma Selçuker’in cenazesi 1 Şubat 2024 Perşembe günü ikindi namazının ardından Üsküdar Şakirin Camisi’nden alınarak Karacaahmet Mezarlığı’nda toprağa verilecek
SELMA SELÇUKER KİMDİR?
1928 yılında İstanbul’da doğdu. İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi’ne bağlı Gazetecilik Bölümü’nden mezun oldu. Uzun yıllar Dünyanın Sesi Gazetesi’ni çıkardı. Selma Selçuker’in çeşitli gazete ve dergilerde yazıları yayınlandı. Yazarın özel meraklarından olan “Ses Arşivi”nde; Haldun Taner, Elif Naci, Süreyya Ağaoğlu, Safiye Ayla, Füreya Koral, Bedia Muvahhit ve Vasfı Rıza Zobu gibi önemli yazar ve sanatçılar yer alıyor. Selma Selçuker gazeteciliğinin yanısıra; birçok vakıf ve derneğin üyesiydi. Atatürk’ü ve değerlerini çok yönlü olarak ele alan yazılarıyla ilgi çeken Selçuker, Ata’ya olan duygularını Cumhuriyet’in 75. yılında bir kitapla dile getirdi. Damlayan Hatıralar, Yan Çizenler ve Usta Gazetecilerle Kahve Sohbetleri adlı kitapları yayımlandı. Basın Müzesi’ne olan katkıları nedeniyle TGC’den şükran plaketi alan aldı. Sürekli basın kartı taşıyordu.