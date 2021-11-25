Bakan Bilgin: Asgari ücrette uzlaşmaya yakınız

Asgari ücretin ne kadar olacağı merak edilirken Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Türk-İş ile olan görüşmelere ilişkin açıklamada bulundu. Bilgin “Asgari ücretin toplumu tatmin edecek, adalet duygusunu pekiştirecek bir seviyede olacağına inanıyorum. Türk-İş ile bu konuda uzlaşmaya yakınız” dedi.

Bakan Bilgin, Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun ilk toplantısının 1 Aralık’ta yapılacağını açıkladı.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun Aralık ayında toplanıp karar vermesi bekleniyor.