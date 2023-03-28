Haber Konseyi | Doğru Tarafsız Gazetecilik

Hazal Subaşı’nın cesur pozları takipçilerini sinirlendirdi! “Ramazan’da ne gerek var”

Hazal Subaşı’nın cesur pozları takipçilerini sinirlendirdi! “Ramazan’da ne gerek var”
3 views
28 Mart 2023 - 15:46

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan oyuncu Hazal Subaşı’nın dekolteli karelerine takipçilerinden tepki geldi.

Hazal Subaşı'nın cesur pozları takipçilerini sinirlendirdi! "Ramazan'da ne gerek var" - Sayfa 1

Miss Supranational’a katılan ilk Türk kadın unvanını taşıyan Hazal Subaşı, oyunculuk kariyerine ilerlemeyi seçti.

120

Hazal Subaşı'nın cesur pozları takipçilerini sinirlendirdi! "Ramazan'da ne gerek var" - Sayfa 2

Güzelliği ve başarısı ile dikkat çeken Subaşı, adını ilk olarak “Adını Sen Koy” dizisi ile duyurdu. Ardından rol aldığı Çukur dizisindeki Nehir karakteri ile büyük bir çıkış yakaladı.

220

Hazal Subaşı'nın cesur pozları takipçilerini sinirlendirdi! "Ramazan'da ne gerek var" - Sayfa 3

Kasaba Doktoru dizisiyle ekranlara geri dönen Subaşı, sosyal medyada adından söz ettiren ünlü isimlerden.

320

Hazal Subaşı'nın cesur pozları takipçilerini sinirlendirdi! "Ramazan'da ne gerek var" - Sayfa 4

Son olarak Netflix’te yayınlanan Sıcak Kafa dizisiyle adından söz ettiren Hazal Subaşı, sosyal medyayı da aktif kullanıyor.

420

Hazal Subaşı'nın cesur pozları takipçilerini sinirlendirdi! "Ramazan'da ne gerek var" - Sayfa 5

Dekoltesi olay oldu
1996 yılında İzmir’de doğan Hazal Subaşı, Instagram’a pozlarıyla damga vurdu.

520

Hazal Subaşı'nın cesur pozları takipçilerini sinirlendirdi! "Ramazan'da ne gerek var" - Sayfa 6

Fiziğini gözler önüne sermekten çekinmeyen Subaşı, cesur karelere imza attı.

620

Hazal Subaşı'nın cesur pozları takipçilerini sinirlendirdi! "Ramazan'da ne gerek var" - Sayfa 7

1.1 milyon takipçisi olan güzel oyuncuya eleştiri yorumları geldi. Bazı takipçileri beğenmeden geçmezken, bazıları ise Ramazan ayını hatırlattı.

720

Hazal Subaşı'nın cesur pozları takipçilerini sinirlendirdi! "Ramazan'da ne gerek var" - Sayfa 8

İşte Subaşı’nın birbirinden cesur pozları…

820

Hazal Subaşı'nın cesur pozları takipçilerini sinirlendirdi! "Ramazan'da ne gerek var" - Sayfa 9
920

Hazal Subaşı'nın cesur pozları takipçilerini sinirlendirdi! "Ramazan'da ne gerek var" - Sayfa 10
1020

Hazal Subaşı'nın cesur pozları takipçilerini sinirlendirdi! "Ramazan'da ne gerek var" - Sayfa 11
1120

Hazal Subaşı'nın cesur pozları takipçilerini sinirlendirdi! "Ramazan'da ne gerek var" - Sayfa 12
1220

Hazal Subaşı'nın cesur pozları takipçilerini sinirlendirdi! "Ramazan'da ne gerek var" - Sayfa 13
1320

Hazal Subaşı'nın cesur pozları takipçilerini sinirlendirdi! "Ramazan'da ne gerek var" - Sayfa 14
1420

Hazal Subaşı'nın cesur pozları takipçilerini sinirlendirdi! "Ramazan'da ne gerek var" - Sayfa 15
1520

Hazal Subaşı'nın cesur pozları takipçilerini sinirlendirdi! "Ramazan'da ne gerek var" - Sayfa 16
1620

Hazal Subaşı'nın cesur pozları takipçilerini sinirlendirdi! "Ramazan'da ne gerek var" - Sayfa 17
1720

Hazal Subaşı'nın cesur pozları takipçilerini sinirlendirdi! "Ramazan'da ne gerek var" - Sayfa 18
1820

Hazal Subaşı'nın cesur pozları takipçilerini sinirlendirdi! "Ramazan'da ne gerek var" - Sayfa 19
1920

Hazal Subaşı'nın cesur pozları takipçilerini sinirlendirdi! "Ramazan'da ne gerek var" - Sayfa 20

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Naci Görür’den İstanbul için kritik uyarı! “Hükümetimize acil bir öneri” diyerek paylaştıNaci Görür’den İstanbul için kritik uyarı! “Hükümetimize acil bir öneri” diyerek paylaştı
Usta sanatçı Köksal Engür’ün ölümü sanat dünyasını yasa boğduUsta sanatçı Köksal Engür’ün ölümü sanat dünyasını yasa boğdu
Valilikten İstanbullulara kritik uyarı! Bugün ve yarına dikkat…Valilikten İstanbullulara kritik uyarı! Bugün ve yarına dikkat…
Şentop’tan Erdoğan’ın adaylığıyla ilgili açıklama!Şentop’tan Erdoğan’ın adaylığıyla ilgili açıklama!
Son dakika… Sağlık Bakanlığı’na 42 bin 500 personel alımı: Detaylar netleşti!Son dakika… Sağlık Bakanlığı’na 42 bin 500 personel alımı: Detaylar netleşti!
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Şoke eden görüntüler! Selami Şahin hakkında olay iddia! AVM önünü mesken tutan Selami Şahin yoldan geçen kadınları ofisine davet ediyor!
GÜNLÜK HABER AKIŞI
‘Hadi Hayırlısı: Istakoz’un Haritası’ filminden ilk fragman
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Hazal Subaşı’nın cesur pozları takipçilerini sinirlendirdi! “Ramazan’da ne gerek var”
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Naci Görür’den İstanbul için kritik uyarı! “Hükümetimize acil bir öneri” diyerek paylaştı
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Usta sanatçı Köksal Engür’ün ölümü sanat dünyasını yasa boğdu
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Valilikten İstanbullulara kritik uyarı! Bugün ve yarına dikkat…
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Şentop’tan Erdoğan’ın adaylığıyla ilgili açıklama!
GÜNLÜK HABER AKIŞI
İYİ Parti’den YSK’ye Erdoğan dilekçesi: Adaylığı Anayasa’ya aykırı
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Son dakika… Sağlık Bakanlığı’na 42 bin 500 personel alımı: Detaylar netleşti!
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Yapay zeka ile seçimleri etkileme ne kadar mümkün?
SON DAKİKA HABERLERİ
Kılıçdaroğlu’nun adaylığında saat belli oldu! İttifakı temsil eden partiler…Mart 22, 2023-2:52 pm
Emekli bayram ikramiyesine ‘zam’ görüşmesi! Masadaki rakam 5.500 TL…Mart 22, 2023-2:51 pm
Finlandiya Cumhurbaşkanı Niinistö Ankara’da… Cumhurbaşkanı ErdoğanMart 17, 2023-3:27 pm
Fenerbahçe – Sevilla maçı sonrası çok konuşulan manşet!Mart 17, 2023-3:23 pm
Amerika’da gönüllere taht kuran Türk!Mart 17, 2023-3:20 pm
Kentsel dönüşüm kredisinin taksitleri ne kadar olacak?Mart 17, 2023-3:15 pm
Cumhurbaşkanı Erdoğan seçim kararını imzaladıMart 10, 2023-2:33 pm
POPÜLER FOTO GALERİLER
Tanesini 50 TL’ye aldığı el dezenfektanını 860 TL’ye sattı!
Temizlik ürünlerinde fiyat artışı!
Koronavirüsten etkilenen dünyaca ünlü isimler!
Onlar da koronavirüse yakalandı!
Anadolu Efes EuroLeague Final Four’da finale yükseldi!
Sivasspor – Kayserispor kupa finalinde seramoniye damga vuran olay!
Fiyatlar tırmanışa geçti: Altında 2 çarpan etkisi!

Hayatın Her Alanına Dair Haberler Hakkında Tarafsızca Doğru Bilgiye Ulaşmanın Yolu ! Bizi Okuyun Haberiniz Olsun !